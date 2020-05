FOTO:Auschwitz še vedno skriva številne dragocene artefakte

Obesek iz bakrene zlitine v Auschwitzu. FOTO: Kamil Będkowski



Odkritja dopolnjujejo védenje o dogajanju v taborišču

Najdba v Bloku 17. FOTO: Marcin Inglot

Najdba v Bloku 17. FOTO: Marcin Inglot



Virtualni muzej alternativa med epidemijo

Najdba v Bloku 17. FOTO: Marcin Inglot

Spominski muzej Auschwitz bo zaradi epidemije novega koronavirusa zaprt za obiskovalce do konca junija, a konservatorska dela v nekdanjem koncentracijskem taborišču kljub temu potekajo. Tudi 75 let po koncu vojne arheologi odkrivajo predmete in sledi taboriščnikov ter tako sestavljajo tragične zgodbe preživelih in umrlih.Zadnja najdba vključuje drobce jedilnega pribora – žlice, vilice in nože – pa tudi ostanke kovinske žice, žeblje in nekaj elementov za zdaj še neidentificirane kovinske konstrukcije. Približno 200 zgodovinskih ostankov so odkrili v eni od dimnih cevi med postavljanjem avstrijske razstave v bloku 17 v Auschwitzu I.»Ti vsakdanji predmeti najverjetneje izvirajo iz skladišča Kanada, kamor so nacisti prepeljali premoženje oziroma predmete taboriščnikov. Kasneje so ti blago iz skladišča tihotapili v druge dele taborišča. Nekaj podobnega jedilnega pribora že hranimo v naših muzejskih zbirkah,« je povedala, vodja muzejskih zbirk v spominskem muzeju.Ugibanja, da naj bi bilo odkrito skrivališče povezano s pripravo pobega ali drugimi dejavnostmi upora, je zavrnila kot neutemeljena. Dodala je, da so zaporniki takšna skrivališča velikokrat uporabljali za shranjevanje vsakdanjih uporabnih predmetov.Iz muzeja so sporočili, da so med deli v bloku 14 odkrili najmanj ducat kosov jedilnega pribora, čevljev in denarnic. V bloku 27 so med pripravami na razstavo pod tlemi odkrili značke, ki so jim morali nositi taboriščniki.Tudi na območju taborišča Auschwitz-Birkenau so med ohranitvenimi deli v opečnatih vojašnicah v sektorju BI odkrili nekaj predmetov, ki bodo strokovnjakom za holokavst v pomoč, da bodo lahko čim bolj stvarno predstavili javnosti dogajanje med drugo svetovno vojno.»Med odkritji prevladujejo predmeti za običajno vsakodnevno rabo, na primer škarje, jedilni pribor, manjše stekleničke, glavniki in zobne ščetke. Največkrat so poškodovani, vidna je intenzivna uporaba. Našli smo tudi kovance. Ključen je kontekst teh odkritij, saj dopolnjuje naše védenje o delovanju taborišča in ljudeh, ki so tu umrli,« je dodala konservatorka. Zadnja najdba vključuje tudi prefinjen obesek v obliki štiriperesne deteljice iz bakrene zlitine, okrašen morda s kosom živalske kosti.»Ta odkritja so za nas dragocen vir informacij, med drugim o tem, kako je potekalo vsakdanje življenje v taborišču. Predmeti so ne nazadnje priče in očividci iztrebljanja Judov in drugih,« je dodal arheolog. Arheološke artefakte v Auschwitzu vsakič zavaruje skupina arheologov, po končanih študijah jih predajo v muzejsko zbirko.Nekdanje koncentracijsko taborišče je lani obiskalo dva milijona ljudi. Tudi med zaprtjem so številni podprli delovanje pomembnega pomnika zgodovine, saj ob vplačanih rezervacijah za ogled denarja niso hoteli nazaj. Vsem, ki jih zanima ogled kraja, kjer je umrlo 1,1 milijona ljudi, so ponudili začasno rešitev: virtualni ogled na platformi panorama.auschwitz.org Storitev je na voljo že nekaj let, prek nje se je mogoče seznaniti s taboriščema Auschwitz I in Auschwitz-Birkenau II ter t. i. Judenrampe, peronom, na katerem so se ustavili vlaki s taboriščniki.360-stopinjska panorama prikaže območje taborišča in ohranjene stavbe, na ogled so številne fotografije in pričevanja preživelih ter umetniška dela, ki so jih ustvarili taboriščniki. V virtualni muzej so vključeni tudi nekateri deli nekdanjega taborišča, ki obiskovalcem v živo niso dostopni, kot so stražni stolpi, blok 10, kjer so izvajali eksperimente na področju sterilizacije, in celice pod blokom 11.