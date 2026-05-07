Beneški bienale letos v znamenju pretresov

Doživljamo retoriko spopada civilizacij ter nacionalne in verske nestrpnosti, so poudarili člani raziskovalno-umetniškega kolektiva Nonument Group.

Ob severozahodni meji Slovenije je vasica z okoli 130 prebivalci. Za eno od hiš se razprostira travnik, obdan z vršaci, katerih grebeni so bili med prvo svetovno vojno priča spopadom med avstro-ogrskimi in italijanskimi silami. Tedaj je tam stalo več sto vojaških barak – in nekaj mesecev tudi belo pobarvana lesena džamija. V središču projekta Zvočna sled nevidne hiše, s katerim se Nonument Group predstavlja v slovenskem paviljonu Beneškega bienala, sta prav njen obstoj in izginotje. »Skozi zgodovino so tako vojaške kot kolonialne oblasti sistematično instrumentalizirale religijo: uporabljale versko retoriko za krepitev privrženosti, morale in discipline vojakov. Prav v tem kontekstu je bila zgrajena džamija v Logu pod Mangartom, ki jo je Avstro-Ogrska postavila kot del svoje vojaške ...