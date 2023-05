Kralj bo moral biti v prihodnje bolj zadržan

V nadaljevanju preberite:

Karel III. sodi med britanske monarhe, ki so, seveda dokler niso uradno zasedli prestola ter jih še niso omejevali protokoli in omejitve pri predstavitvi svojih stališč, najbolj glasno in udarno komentirali sodobno ter aktualno umetniško produkcijo in zlasti arhitekturne projekte. Ne nazadnje se je njegova afiniteta do kulture in umetnosti začela zelo zgodaj manifestirati s slikarstvom.

Še kot princ Charles je s stalnimi, pogosto zelo pikrimi pripombami veljal za neusmiljenega kritika sodobnih umetnostnih trendov. Še zlasti arhitekture, pogosto se je zapletel tudi v polemike s člani Kraljevega inštituta britanskih arhitektov. Povsem brez učinka njegove intervencije niso bile, četudi ni imel formalnih pristojnosti.