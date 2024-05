Boj za otoški kulturni in akademski ugled

V nadaljevanju preberite:

Sredi prejšnjega tedna je britanska zveza založnikov objavila poročilo za leto 2023, izvršni direktor Dan Conway je v njem lahko ugotovil, da je založniški sektor bolj vitalen in relevanten kot kdaj prej. Nekaj povedo tudi številke: prihodki so lani prvič presegli sedem milijard funtov, to je nekaj več kot osem milijard evrov.