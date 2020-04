Bolezen ameriške duše je nesposobnost doumeti negativno

Odprtja razstav in spremljevalni dogodki so povsod, v ZDA pa še posebej, pomembni za pozicioniranje umetnika, medijske odzive, ne nazadnje za odkup, sklepanje­ poslov, nova sodelovanja in naročila ...



Medmrežne predstavitve razstav so verjetno solidno obiskane, vendar ne morejo nadomestiti izkušnje v živo.



Nekakšno družabno življenje ­očitno poteka samo še online, tudi kalifornijski afroameriški­ muzej prireja 'zabave' prek ­instagrama ...



Številni umetniki so vezani na komercialne posle, ki jim hkrati omogočajo financiranje umetniš­kih in nekomercialnih projektov. Večina filmske in glasbene industrije v Los Angelesu je trenutno zamrznjena ...



Oblikovali so fonde, ki naj bi umetnikom pomagali prebroditi krizo. Koliko je tega denarja? Na zvezno administracijo se verjetno ne gre zanašati.



Kar nekaj institucij, vključno z Muzejem sodobne umetnosti v Los Angelesu, je odpustilo del osebja. Je takšen trend ­vsesplošen?



Kakšen je intimni odziv umetnikov?­ Je to čas za razmislek, za novo poglavje, morda razvijanje­ dolgoročnejših projektov, za katere sicer ni časa, ali gre za radikalno motnjo in blokado ustvarjalnosti?



Se pandemija pozna tudi v tonu, atmosferi ali celo vsebini ­posameznih del?



Kakšni so vaši odzivi? Je to dobrodošel izstop iz prenatrpanega urnika ali morda zgolj moreča epizoda? Je to res čas za knjige in tisoče drugih stvari, za katere sicer nimamo časa, ali se ni mogoče kar preklopiti na drugo frekvenco?



V New Yorku je tamkajšnje zgodovinsko društvo začelo projekt zbiranja artefaktov, tudi umet­niških del, ki se navezujejo na pandemijo, ker hočejo tako rekoč sproti zbirati gradivo.



Zapovedana socialna distanca ima v Kaliforniji drugačen značaj kot v Evropi, verjetno jo je tudi težje doseči?



Nekateri so po koncu epidemije napovedali radikalne spremembe življenjskih vzorcev, drugi menijo, da se bo vse spet hitro zavrtelo v starem ritmu.

»Kalifornija se je neprimerno bolj organizirano odzvala na krizo kot preostala Amerika. Pričakujemo lahko, da bo tudi prehod v 'novo normalnost' premišljen in varen.«

»V Los Angelesu je vse obstalo. To je mesto avtomobilov, v katerem ulice, razen v mehiških četrtih in turističnih območjih, nikoli niso bile prav obljudene, a razlika je očitna na avtocestah, ki so zdaj srhljive v prazni sivini. Univerzum posameznika je skrčen na družino oziroma okolje, v katerem je koga v določenem trenutku zasačila pandemija,« je povedala videoumetnica, scenaristka in režiserkaUmetnica, ki je diplomirala na ljubljanski akademiji za likovno umetnost in študij filmske in video produkcije nadaljevala na kalifornijskem inštitutu za umet­nost (California Institute of the Arts), že dvajset let živi in dela v Los Angelesu oziroma v soseski Venice. Po njenih besedah se zdi, da bo pandemija zadala usodni udarec umetniškemu svetu, katerega infrastruktura je bila že prej načeta. Majhne galerije in večina umetnikov so v nenehnem boju za preživetje, medtem ko so veliki čedalje večji in vplivnejši.V Venice, na primer, ki se je iz boemske soseske v zadnjem desetletju spremenila v hipstersko četrt novih bogatašev, se je obdržala ena sama galerija, LA Louver. Pa še ta funkcionira samo zato, ker je lastnik galerije tudi lastnik zgradbe in ker zastopajo Davida Hockneyja, umetniško zvezdo, čigar dela se dobro prodajajo. Ostale galerije so zaradi astronomskega zvišanja najemnin druga za drugo izginile. Tudi akademije oziroma umetniške šole, na katerih veliko umetnikov poučuje, da bi si zagotovili preživetje, so že dolgo v finančnih težavah in se bodo po krizi težko pobrale. »Veliki bodo preživeli, vsi drugi pa bodo še bolj nevidni, kot so bili prej,« meni sogovornica.Vsi čakajo, kaj se bo zgodilo na drugi strani. Umetniki so se zaprli v ateljeje ali se ukvarjajo s preživet­jem, galeristi se pritožu­jejo, da je prodaja drastično upadla. Vendar je bila skromna že prej, razen, kot rečeno, za gigante, povezane s korporacijami. Art scena je že zdavnaj izgubila svoj underground in umetniki že dolgo niso več uporniki, provokatorji, ­izobčenci in vizionarji. Izginili so v labirintih preračunljivosti, samocenzure, politične korektnosti in ritolizništva. Kdo se sploh še spomni časa, preden se je umet­nost spečala s profitom? Danes je hiperaktiven, ultraprofesionalen in blaziran art cirkus, ki mešetari z obscenimi vsotami denarja, v rokah peščice izbrancev, ki se jih tudi pandemija ne bo bistveno dotaknila.To je v veliki meri le preganjanje dolgega časa in umetno vzdrževanje občutka, da se nekaj dogaja in da bo kmalu spet vse po starem. Že prej smo bili hipnotizirani z zasloni, zdaj so ti nadomestili še avtentična doživetja. Prepričujejo nas, da se človek vsega navadi, da potrebujemo samo čas, da se navadimo teleeksistiranja. Upam, da ta čas ne bo prišel in da bomo čim prej našli načine zaščite, testiranja, terapij in zdravil, ki bodo obvladali virus, namesto da se pri vsem napredku zatekamo k prastaremu načinu – fizičnemu distanciranju.Spletno druženje je na višku. Rojstnodnevne zabave, družno ­kuhanje, spletna odprtja, avkcije, vesele urice, koncerti … Že prej sem redko­ uporabljala družbene medije, zdaj se jih pa izogibam, razen če to ni povezano z delom. Dogodki prek zooma in podobnih aplikacij, kjer se vsak trudi nastopati v čim bolj zanimivi vlogi, po moje ne omogočajo izmenjave avtentičnih vsebin, ampak so fragmentirani surogat, kjer je pomembno predvsem to, da imaš občinstvo. Ker že dolgo živim daleč od doma, sem se navadila komuniciranja prek skypa, vibra, facetima ali messengerja, vendar so to samo občasni tehnični pripomočki za premagovanje daljave z ljudmi, ki so mi blizu. Predvidevajo, da bo v Ameriki po covidu-19 nova pandemija – mentalne bolezni, povezane z nervozo virtualnega komuniciranja ljudi, ki v lastni družbi ne zdržijo več kot pet minut. Pa saj tudi to ni novo, množice nenehno priklopljenih na zaslone so se samo povečale.Vsa hollywoodska produkcija je ustavljena. Filmska industrija je motor tega mesta, kar vpliva na vse druge sfere, vključno z umetniškimi. Dogaja se verižna reakcija, ki se bo slej ko prej dotaknila vsakogar. Virus ne išče profita, ampak širitev. Umetniki se v tem ozračju še bolj množično kot prej prijavljajo na štipendije in rezidence ter iščejo alternativne možnosti zaslužka, kot na primer spletno poučevanje.Združilo se je nekaj velikih organizacij, vključno z muzejem​ Getty, Artadio, Creative Capitalom, ki so ustanovile sklad za pomoč umet­nikom med pandemijo v višini 5000 dolarjev za posameznika. Predvidevajo, da bo to dovolj samo za majhen odstotek umetnikov in da bodo preostali morali za preživetje poskrbeti drugače. Prvi veliki državni paket pomoči v vred­nosti dva tisoč milijard dolarjev predvideva zgolj 75 milijonov za nacionalni finančni sklad za umetnosti (National Endowment for the Arts), ki je edina tovrstna državna organizacija. Ameriški neprofitni umetniški sektor je imel do konca marca zaradi odpovedi dogodkov in s tem povezanih finančnih težav izgubo v višini 3,2 milijarde dolarjev. Od kongresa bodo zahtevali štiri milijarde podpore, kar bodo najbrž težko dobili. Sicer pa so te podpore umetnikom in organizacijam povezane tudi z birokratskimi ovirami, številke pa kažejo, kako krhka je infrastruktura umetniških institucij, in zato lahko pričakujemo njihovo zdesetkanje.Kot v vseh drugih sferah tudi v umetniških institucijah na veliko odpuščajo. V zadnjih treh tednih je v Ameriki 17 milijonov ljudi prosilo za pomoč za brezposelne, od tega 2,7 milijona Kalifornijcev. Ta trend vzbuja skrb, ni pa presenetljiv. Pandemija je samo razjedla masko kvazi progresivne, neoliberalne, politično korektne družbe, pod katero večina, vključno z neprofitnimi organizacijami, umetniškimi institucijami, galerijami in gledališči, živi v nenehni finančni negotovosti in odvisnosti od sponzorjev.Nekateri kolegi ustvarjajo naprej, drugi se ne morejo distancirati od grozljivih novic iz medijev. Jaz vsak dan meditiram, tako se me stres ne more zares dotakniti in mi v bistvu uspe narediti več kot prej, saj ni nenehnih motenj. V tem smislu je dobro, da smo se malo ustavili. Verjamem, da je v vsakem človeku, če se obrne navznoter, polje svobode in čiste zavesti, ki vsebuje inteligenco, kreativnost, ljubezen, empatijo in mir, napetost, sovraštvo, stres in preostala navlaka se umak­nejo. Vsak človek je sposoben transcendence, problem je v tem, da je trenutni ustroj sveta ne podpira. Mogoče obstaja majhna možnost, da nas bo šok pandemije tako pretresel, da se bomo nehali ukvarjati z banalnostmi in pehati za stvarmi, ki jih ne potrebujemo, nisem pa prepričana o tem.Veliko je neposrednega ilustrativnega odziva, ki je takoj predstav­ljen na spletu. Koliko je resnega ustvarjanja, se bo šele pokazalo. Moji znanci so se odzvali zelo različno. Zanimivo je na primer, kako smo naenkrat spet opazili naravo. Nekateri v njej najdejo navdih za ustvarjanje, drugi jo integrirajo v svoja dela, mnogi pa se v izolaciji preprosto ukvarjajo z vrtnarjenjem. Pošiljajo fotografije cvetočih kaktusov, delijo nasvete o vzgoji paradižnika in se na splošno navdušujejo nad pomladjo.Vse skupaj me ne preseneča preveč. Že nekaj časa se mi je zdelo, da svet potrebuje premor. Nisem si mislila, da bo prišel v obliki pandemije, ampak dejstvo, da planet poka po šivih, je več kot očitno. Veliko delam, manj je motenj in neprestanega drvenja­ na sestanke, zato je lahko ustvarjalni proces bolj svoboden in nemoten. Najprej sem posnela nov video, ki je na neki način odziv na trenutno situacijo, zdaj sem se zakopala v končanje večjega projekta, ki je bil že nekaj let na čakanju. To je film Kaj je dovolj?, v katerem smo sto ljudi vprašali, kaj zanje pomeni pojem dovolj. Odgovore smo prepletli v stoglasen razmislek o enem od glavnih prekletstev sodobne družbe – pohlepu. Nimam sicer denarja za postprodukcijo, imam pa več časa, kar pomeni, da bom večino dela opravila sama. Projekti za razstave in festivale v bližnji prihodnosti so odpovedani ali prestavljeni, razen naročila, ki sem ga pripravljala, preden se je začela izolacija. To je instalacija na prostem za novo restavracijo v centru, ki naj bi jo odprli konec aprila. Lastniki so še zmeraj optimistični, da bo odprtje prestavljeno samo za en mesec. Mogoče bo res tako, saj se je pokazalo, da se je Kalifornija neprimerno trezneje in bolj organizirano odzvala na krizo kot preostala Amerika. Pričakujemo lahko, da bo tudi prehod v 'novo normalnost' premišljen in varen.Zanimivo. Prva misel, ki se mi utrne, je, kam bo vse to šlo? Tak globalni 'dizaster' si seveda zasluži ovekovečenje, ampak zakaj se ne bi raje malo ustavili? Hiperprodukcija artefaktov in nešteti umetniški dogodki so se pred pandemijo vrstili drug za drugim z vrtoglavo hitrostjo, da se nas nič več v resnici ni dotaknilo. Zakaj vse to? Da odkljukamo? Da se pohvalimo na facebooku? Včasih smo se norčevali iz ­azijskih turistov, ki so hiteli od ene ­turistične znamenitosti do druge s fotoaparati, ne da bi si karkoli v resnici ogledali. Zdi se, da smo se vsi spremenili v turiste lastnega življenja in si zdaj, ko nas je virus ustavil, izmišljamo tisoč in en način, kako bi nadaljevali to dirko.Kalifornija je zelo dosledna in tudi ljudje se večinoma držijo pravil. Za zdaj ni policijskega nadzora, samo opozorila redarjev. Sicer pa je v ZDA popolna zmeda s pravili. Nekaj držav še zmeraj ni sprejelo socialne distance, večinoma so to države, katerih guvernerji so Trumpovi privrženci. Da ne govorimo o bedastih prepirih o tem, ali bi dovolili maše za veliko noč ali ne. Razum je na koncu zmagal, a na vsakem koraku se kaže, da vprašanja zdravja in varnosti rešujejo po načelih ene ali druge stranke, ne pa po navodilih zdravstvenih strokovnjakov in znanstvenikov. Pokazalo se je, da virus neproporcionalno napada temnopolte, seveda ne zaradi rase, ampak zaradi revščine. Medtem ko gledamo množične grobove v New Yorku, ko virus brez pravih poskusov omejitve razsaja po domovih za starejše in prenatrpanih zaporih in ko lahko resnične podatke o tem izvemo samo iz lokalnih medijev, predsednik vsak dan na televiziji v živo izvaja večurne performanse samohvale in laži. CNN in MSNBC razmišljata, da jih zaradi prevelike nevarnosti širjenja dezinformacij ne bi več predvajali.Mislim, da je pandemija šele začetek velikih sprememb, ki se obetajo planetu. Dolgoletno ignoriranje ekoloških problemov in ekstremna družbena neenakost sta pokazala zobe tudi nam, ki smo v primerjavi z milijoni, ki si ne morejo privoščiti socialnega distanciranja in nimajo dostopa do zdravstvenega varstva, privilegirani. Svet, ki funkcionira izključno po diktatu profita, po pandemiji ne bo 'močnejši in bolj povezan', o čemer bi nas radi prepričali politiki in nekateri mediji. Ta ameriški optimizem ni drugega kot psihoza – resnična bolezen ameriške duše je nesposobnost doumeti negativno. To pozitivno razmišljanje za vsako ceno zveni iz dneva v dan bolj mimo, saj je očitno, da bo po pandemiji beda revnih, ki bodo preživeli, še večja, moč bogatih pa tako rekoč neomejena. Upanje je na ramenih tistih vmes, ozaveščenih, empatičnih, informiranih, katerih število prav tako upada in ki bodo, če se kmalu ne bomo zbudili iz iluzije ameriških sanj, imeli vse manj zagona, da bi karkoli spremenili.