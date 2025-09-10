Večji, širši in za vsak okus

V Cankarjevem domu so na tiskovni konferenci predstavili sezono 2025/26 z bogatim glasbenim in gledališkim programom. »Suvereno in optimistično zremo v novo programsko sezono, ki prinaša velika imena koncertnih in gledaliških odrov, mednarodno priznane in uspešne predstave, koncerte, produkcije in koprodukcije številnih slovenskih ustvarjalcev z različnih umetniških področij,« je v uvodnem nagovoru povedal direktor Cankarjevega doma Jure Novak.

»Zavedamo se odgovornosti kot osrednja hiša kulture, odzivali se bomo na dogajanje doma in po svetu, odpirali nove horizonte in poglede, kritično bomo premišljevali ter se dejavno vključevali v javni in druge diskurze. Vztrajali bomo pri programu, ki bo še širši, še bolj odprt in vključujoč, dosledno dostopen in povezan.« V prvem delu leta so izvedli več kot 500 prireditev, kar je pet odstotkov več kot lani, ogledalo si jih je približno 172.000 obiskovalcev.

Glavni poudarek resne glasbe bodo tokrat pianisti, saj bodo med drugimi nastopili zmagovalci enega od najprestižnejših pianističnih tekmovanj – Chopinovega tekmovanja v Varšavi. Drugi poudarek bo na vokalni glasbi. Ob tem je treba izpostaviti nastop slovitega londonskega zbora Tenebrae pod dirigentsko taktirko Nigela Shorta. Svoj nastop sakralne glasbe Nebeško darilo bodo posvetili 500. obletnici rojstva Giovannija Pierluigija da Palestrine. Obiskal nas bo tudi Simfonični orkester iz Vancouvra, nemški tolkalec Alexej Gerassimez bo nastopil s kvartetom in poleg lastnih kompozicij predstavil še glasbo Philipa Glassa.

Druge glasbe, pod katere spadata abonmaja Glasbe sveta in Cankarjevi torki, bodo tudi tokrat ponudile pester izbor tujih in domačih ustvarjalcev. Glasbe sveta prinašajo tolkalce iz Japonske, izvajalce ljudske glasbe iz Italije, romsko glasbo iz Madžarske ter glas kurdskega glasbenika Alija Dogana Gönültaşa iz Anatolije. Med bolj znane ustvarjalce, ki bodo v prihajajoči sezoni nastopili na odru naše osrednje kulturne ustanove, sodi tudi ameriški kitarist Al Di Meola, v jazzovsko obarvanih Cankarjevih torkih se bodo tokrat predstavili prodoren basist in skladatelj Robert Jukič z novim albumom, svojo aktualno izdajo bo predstavil tudi saksofonist Cene Resnik, tretji, ki bo predstavljal novo ploščo, bo pianist Jan Sever.

Zbrane novinarje je nagovoril direktor Cankarjevega doma Jure Novak. FOTO: Črt Piksi

Obletnice in klasiki

Na predstavitvi nove sezone je zbrane nagovoril violinist Bojan Cvetrežnik, znan tudi kot umetniški vodja in inštrumentalist skupine Terrafolk, ki se ob 25-letnici vrača na odre. Prav tako se bodo v drugi polovici sezone zvrstili nastopi najbolj uveljavljenih domačih glasbenikov, kot so Hamo & Tribute to Love, Zoran Predin, Vlado Kreslin, Vita Mavrič, Raiven in Rudi Bučar.

Vidnejši gledališki projekt so zaupali režiserju Jerneju Lorenciju, ki se je podpisal tudi pod dramatizacijo uprizoritve Cankarjevega romana Na klancu – ta prihaja v poklon ob 150. obletnici rojstva slovitega pisatelja. Nastopila bosta Tamara Avguštin in Gregor Zorc. Praznovanju se bo z uprizoritvijo Cankar pridružil tudi Silvan Omerzu. Velika koprodukcija v sodelovanju z Mestnim gledališčem ljubljanskim in zavodom En-Knap je bila tokrat zaupana režiserju Janu Krmelju s predstavo Orfej in Evridika. V Slovenijo se vrača tudi izjemen koreograf Akram Khan s predstavo Thikra – noč spominjanja.

Novost v filmski ponudbi je abonma za mlade Filmi, pač s temo odraščanja. Petintrideseta izvedba osrednjega slovenskega filmskega festivala Liffe bo med 12. in 23 novembrom. Osrednji ustvarjalki bosta Julija Solnceva in Kelly Reichardt. V Cankarjevem domu si bomo lahko premierno ogledali animacijo Zgodbe iz čarobnega vrta ter OHO Film Damjana Kozoleta in dokumentarec Petre Seliškar Gora se ne bo premaknila. Razstavni del bo posvečen zbirki Telekoma in domači arheologiji.