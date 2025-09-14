Center vsestranskega umetnika

V nadaljevanju preberite:

V depoju Muzeja Viktorije in Alberta (V & A) v Stratfordu v vzhodnem delu Londona so ­ odprli center Davida Bowieja. To bo prava zakladnica za privržence vplivnega glasbenika, ki je umrl leta 2016, saj bo arhiv razpolagal s kar 90.000 artefakti iz Bowiejeve zapuščine. Obsežen arhiv Davida Bowieja so v muzeju V & A pridobili pred dvema letoma s pomočjo donacije družine Blavatnik ter založbe Warner Music Group, ki sta prispevali deset milijonov evrov.