»Človek si kdaj pa kdaj želi biti nekdo drug,« je leta 1963 dejal slovenski etnolog in literarni zgodovinar Niko Kuret. Tej misli sledi razstava Maske: od rituala do karnevala, s katero v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) začenjajo letošnjo razstavno sezono in bo od jutri ponujala na ogled več kot 120 mask, oprav in rekvizitov iz slovenskih in zunajevropskih muzejskih zbirk.

Kot poudarjajo avtorji razstave Adela Pukl, Anja Jerin in Miha Špiček, kustos dokumentalist, so se »pustne šege razvile iz ritualov, povezanih z nevidnimi naravnimi silami in vegetacijo ter rodovitnostjo zemlje in blagostanjem človeka in živali. Številni ostanki teh obrednih praks se še danes izvajajo kot simbolna dejanja«.