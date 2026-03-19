Frankofonija sega daleč onkraj Francije

Mednarodni dan frankofonije prinaša filmski festival in drugo; veleposlanika Francije in Bolgarije sta osvetlila frankofonijo in frankofilijo v Sloveniji.

Dvajsetega marca se države, vpete v Mednarodno organizacijo za frankofonijo, ki jih tako ali drugače druži francoski jezik, poklonijo skupnim vrednotam, kot so sodelovanje, solidarnost, medkulturni dialog in trajnostni ­razvoj. V Sloveniji, ki ima v njej od leta 1999 status opazovalke, bodo letos ta dan tradicio­nalno počastili s 14. Festivalom frankofonskega filma in številnimi drugimi dogodki. Aktivno na tem področju deluje tudi skupina frankofonskih veleposlanikov v Sloveniji. Skupina, ki je nastala okrog leta 2020 in ji trenutno predsedujeta nova francoska veleposlanica v Sloveniji Fabienne Runyo ter bolgarski veleposlanik Krasimir Bojanov, bo po več šolah izvedla simbolično akcijo tako imenovanih frankofonskih pavz, na ministrstvu za zunanje zadeve, kjer več zaposlenih govori ...