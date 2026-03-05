  • Delo mediji d.o.o.
    Danes praznujemo prvi nacionalni dan branja

    Z različnimi dogoki po državi bomo v ospredje postavili branje kot vrednoto in se poklonili posameznikom, ki ga promovirajo.
    Manca Košir je s karizmo in širokim srcem zapeljala v branje generacije Slovencev. FOTO Matjaž Rušt
    Manca Košir je s karizmo in širokim srcem zapeljala v branje generacije Slovencev. FOTO Matjaž Rušt
    Dejan Kotnik
    5. 3. 2026 | 11:45
    5. 3. 2026 | 11:45
    8:24
    Pobuda za današnji nacionalni dan branja je bila v jedru namenjena ozaveščanju javnosti in refleksiji pomena branja kot ene od temeljnih kulturnih vrednot. Branje je pridobitev, ki se ne nanaša zgolj na vsakega posameznika, temveč se širi kot strateško državno vprašanje in se dotika vrste ustanov, od izobraževalnih, znanstvenih in kulturnih do gospodarstva in medijev.

    Z upadom branja gresta v franže tudi demokracija in inovativnost

    Danes ne bomo poudarjali zgolj branja kot vrednote, temveč se bomo priklonili tudi posameznikom in institucijam, ki delujejo na terenu kot ambasadorji branja in bralne kulture. Med njimi je izstopala Manca Košir (1948–2024), publicistka, profesorica, javna intelektualka, ki je veljala za enega od najbolj vztrajnih, uspešnih in pronicljivih zagovornikov branja pri nas, zato ne preseneča, da je bil za nacionalni dan branja izbran prav njen rojstni dan, ki ga praznujemo 5. marca. Spomnimo se, da smo na ta datum že lani praznovali neformalni Mančin dan branja, ljubezni in navdiha. Med vidnejšimi pobudniki za nacionalni dan branja so prav skrbniki zapuščine Mance Košir in Bralno društvo Slovenije.

    »Prvotni pobudnik Mančinega dne je bil dr. Marko Pavliha, okrog ideje pa se je samodejno organizirala skupina navdihnjenih posameznikov – med njimi Sabina Fras Popović, Alenka Štrukelj, Tanja Tuma, Katja Klopčič Lavrenčič in Andrej Blatnik,« je za delo povedal Žiga Valetič, skrbnik njene zapuščine in urednik njene (avto)biografije Manj je mene, bolj sem Jaz (Goga, 2025).

    Že letos se bodo na nacionalni dan branja po državi zvrstili najrazličnejši dogodki v šolah, založbah, knjižnicah, bralnih klubih ter drugih sorodnih izobraževalnih in kulturnih ustanovah. Na ministrstvu za kulturo, ki je podprlo pobudo, so pojasnili, da se z nacio­nalnim dnevom branja dopolnjujejo obstoječi programi, kot sta nacionalni mesec skupnega branja ter nacionalni dan stripa, ki smo ga prvič zaznamovali 22. novembra lani ob stoletnici Mikija Mustra – eden izmed ciljev je bil prek stripa doseči širše bralstvo in s tem krepiti bralno pismenost.

    Manifest o branju za 21. stoletje

    Vsebinsko se bo nacionalni dan branja navezoval na Manifest iz Rige, ki poudarja branje kot temeljno človekovo pravico in je potomec Ljubljanskega manifesta o pomenu branja na višji ravni, katerega promotor in soavtor je razi­skovalec branja, profesor, pisec in urednik Miha Kovač. Ob Kozmi Ahačiču, Metki Kostanjevec in Sabini Fras Popović je tudi soavtor Manifesta o branju za 21. stoletje, ki bo pospremil četrtkov nacionalni dan branja. Sklepna misel novega manifesta, ki svoje poslanstvo strne v 13 točk, je, da je branje skupna odgovornost in skupna priložnost. »Prisotno mora biti povsod, v vzgoji in izobraževanju, kulturi, znanosti, politiki, gospodarstvu, medijih, zdravstvu in vsakdanjih življenjskih okoljih. Vsakdo lahko prispeva k temu, da je branje dostopno, vabljivo in smiselno – ne kot obveza, temveč kot možnost in priložnost za osebni in skupni družbeni napredek. Skrb za to, da postane branje vseprisotno, torej ni le dolžnost države, temveč tudi civilne družbe in vsakega posameznika. Le skupaj lahko ustvarimo okolje, ki branje postavlja na vidno in pomembno mesto.«

    »Le skupaj lahko ustvarimo okolje, ki branje postavlja na vidno in pomembno mesto,« pravi Miha Kovač FOTO: Leon Vidic
    »Le skupaj lahko ustvarimo okolje, ki branje postavlja na vidno in pomembno mesto,« pravi Miha Kovač FOTO: Leon Vidic

    Branje, bralne navade in bralna pismenost sodijo med pridobitve, za katere se moramo nenehno boriti. Deloma zaradi tega, ker gre za spretnost, ki zahteva določen trud in se ga že zaradi tega številni izo­gibajo, sočasno pa branje gradi samostojno razmišljajoče posameznike, ki niso tako dojemljivi za manipulacije, kar je trn v peti oblastnikom in drugim vplivnežem. Ne preseneča, da je Miha Kovač izpostavil branje kot enega izmed pogojev za demokracijo in kritično mišljenje, Metka Kostanjevec, profesorica slovenščine in knjižničarka na Prvi gimnaziji Maribor, pa je opozorila, da je branje danes eden od redkih prostorov, v katerem je človek res sam s seboj, brez algoritmov, zunanjih pričakovanj ali merjenja uspešnosti.

    »V tem prostoru se oblikuje notranji svet, ki ga nobena tehnologija ne more nadomestiti ali ustvariti namesto nas. V svetu, v katerem tehnologija pogosto ustvarja razdaljo med generacijami, knjige ostajajo eno od redkih skupnih stičišč, kjer se srečujejo izkušnje, vrednote in ideje. Prav zato verjamem, da je branje ne le ključ do znanja, temveč je tudi most, po katerem stopamo drug k drugemu. Zato potrebujemo nacionalni dan branja. To namreč ni le praznik knjige. Je tudi opomnik, da branje ni samoumevno. Da je branje kulturna praksa, ki jo mora vsaka generacija na novo odkriti.« Avtorji manifesta med drugim opozorijo, da živimo v časih, ko postajajo sočutje, kritično mišljenje ter ločevanje med dejstvi in lažnimi informacijami stvar nacionalne varnosti.

    Nacionalni dan branja ni enodnevni projekt, temveč je sporočilo, da je branje javna vrednota, kulturni kapital in družbena infrastruktura. FOTO: Leon Vidic
    Nacionalni dan branja ni enodnevni projekt, temveč je sporočilo, da je branje javna vrednota, kulturni kapital in družbena infrastruktura. FOTO: Leon Vidic

    Izzivi nove dobe

    Sodobne tehnologije imajo velik vpliv na naš pristop do branja. Po eni strani z učinkovitostjo in dostopnostjo omogočajo uporabnikom, da dosegajo iste rezultate z bistveno manj miselnih naporov kot nekoč. V procesu ne pridobivajo sposobnosti mišljenja in znanja tako kot nekoč, ko tovrstna orodja še niso bila na voljo. Gre za nevarno sintezo sodobnih vrednot, ki so zašle v moralno-etični krč, in tehnologije, ki vodi v spiralo izgubljanja kompetenc. Še več, s široko dostopnostjo umetne inteligence se je povečala ogroženost manjših jezikov, tudi slovenščine, saj komunikacije prek velikih jezikovnih modelov prevaja skozi angleščino, na kar opozarja Miha Kovač, in posledično angleško sintakso in semantiko prenaša v druge jezike.

    Gre za proces, ki je bil zaznaven že pred prihodom velikih jezikovnih modelov, vpliv angleščine pa se je in se še vedno širi prek spleta in seveda avdiovizualnih vsebin, glasbe in knjig v angleščini, večinoma prek zabavne industrije.

    Čeprav so strokovnjaki že dalj časa opozarjali, da se pri mladih pojavlja viden upad bralnih navad, je prišla velika streznitev šele konec leta 2023, ko so bili objavljeni porazni rezultati mednarodne raziskave PISA o bralni pismenosti petnajstletnikov, po katerih smo se znašli pod povprečjem držav OECD. K sreči imamo Slovenci bralno značko, ki že 65 let spodbuja bralne navade, nekoč je bila osredotočena predvsem na otroke in mladostnike, danes pa so vanjo vključeni tudi starejši bralci. Trenutno je v projekt vpetih 140.000 otrok, za katere skrbi 7000 mentorjev.

    Nacionalni dan branja tako sodi v paket projektov, s katerimi poskuša ministrstvo za kulturo izboljšati opremljenost otrok za izzive prihodnosti. Metka Kostanjevec je pojasnila: »Nacionalni dan branja ima simbolno in povezovalno funkcijo: je praznik bralne kulture kot temeljne civilizacijske kompetence in želi izpostaviti ključno vlogo branja za kakovost življenja posameznika in družbe. Njegov pomen ni v enodnevni promociji, temveč v sporočilu, da je branje javna vrednota, kulturni kapital in družbena infrastruktura. Živimo v svetu, ki nas nenehno vabi k hitrosti in površnosti. Branje nas uči počasnosti in globine. V sodobni družbi branje ni več samoumevna praksa, zato zahteva strateško podporo, sistemsko umeščenost in kulturno legitimacijo. Nacionalni dan branja je pomemben zato, ker vzpostavlja simbolni okvir, znotraj katerega lahko branje ponovno postane skupna družbena vrednota – ne nostalgija, temveč prihodnost.«

    nacionalni dan branja

