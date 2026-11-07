Danijela Pivašević: Ustvarjanje se začne tam, kjer se konča gotovost

Obstaja točka prehoda, točka spreobrnitve, točka, s katere ni poti nazaj. Ta točka je razbeljenost, žgoča in žareča, imenuje se žganje. Žganje glino za vselej ustavi v času, fiksira v obliki, je tisto, kar naj bi glino preobrazilo v keramiko. Toda kaj ta točka razkriva o našem odnosu do materiala, potrošnje in minljivosti? Česa vse nas lahko nauči glina, ki se odpove žganju?

Slednje raziskuje Danijela Pivašević (1980, Pančevo), v Srbiji rojena umetnica, ki prebiva v Nemčiji, kjer od leta 2020 vodi keramično delavnico Univerze umetnosti v Berlinu. Z njenim delom smo se v okviru mednarodnega trienala keramike Unicum, ki poteka pod okriljem Narodnega muzeja Slovenije, srečali že v letih 2015 in 2018, na nedavno sklenjeni šesti ediciji pa je sodelovala z razstavo Kroženje snovi ter kot članica žirije.