Darila, v katerih so del kraja, spomin in človeška toplina

Pred prazniki nas večina brezglavo bega po nabitih nakupovalnih središčih v obupanem iskanju primernih daril za bližnje ali pa smo zaposleni s paničnim preverjanjem nabiralnika, v upanju, da bo paket iz Kitajske vendarle pravočasno prispel. Vendar izbor lahko olajša izbran nabor značilnih slovenskih daril.

Z namenom spodbujanja vrhunskih slovenskih oblikovalskih dosežkov in kreativnih izdelkov ter povezovanja proizvajalcev s trgom je strokovna komisija pod vodstvom Centra za kreativnost lani začela pripravljati katalog reprezentativnih slovenskih daril pod skupno blagovno znamko Made in Slovenia.

Pobuda za katalog je prišla od ministrstev, ki so hotela imeti strokovni nabor tipičnih slovenskih izdelkov za obdaritve ob različnih priložnostih, vendar je izbor namenjen tudi širši javnosti, ustanovam in podjetjem. Po uspešnem prvem letu so tokrat še povečujejo nabor daril v različnih cenovnih razredih.

Spodbujanje lokalnega

»Ko spodbujamo lokalno produkcijo, ohranjamo zgodbe, ljudi in načine dela, ki dajejo prostoru identiteto. Proizvodnja ni le ekonomski proces – je kulturni izraz. V vsakem predmetu so del kraja, spomin, človeška toplina,« je pomen slovenskih daril opisala Katjuša Kranjc iz studia Raketa in Design Corner, predsednica komisije za selekcijo slovenskih daril 2025.

Pomembno je graditi odnose med oblikovalci, obrtniki in industrijo, saj nas živa mreža ustvarjalnosti definira, »ko izgubljamo lokalno produkcijo, izgubljamo stik z materialom, z rokami, ki ustvarjajo, in s pomenom, ki ga predmeti lahko nosijo«, je pojasnila. »Ko izberemo lokalni izdelek, izberemo bližino – ne le geografsko, ampak tudi človeško. Predmet, ki ga poznamo, ki ima v sebi dotik nekoga iz našega prostora, ima drugačno vrednost,« meni Katjuša Kranjc.

Podobno meni vodja Slovenskega kulturno-informacijskega centra v Avstriji Aljaž Arih, v katerem promociji slovenskega oblikovanja in kreativnih industrij namenjajo posebno pozornost. V sodelovanju s Centrom za kreativnost pripravljajo razstave, predstavitve in strokovna srečanja, ki omogočajo celovito predstavitev slovenskega kreativnega potenciala in s tem večjo prepoznavnost ter uveljavitev slovenskega oblikovanja v Avstriji, je pojasnil Arih.

Obdarovanja po protokolu

Z izbiranjem primernih daril se vse leto profesionalno ukvarjajo v protokolu, kjer skrbijo za oskrbo, pripravo in usklajevanje protokolarnih daril ob državniških in uradnih obiskih. Zadolženi so za izbor daril, ki jih izroča predsednica države, predsednica državnega zbora, predsednik vlade, predsednik državnega sveta, predsednik ustavnega sodišča, predsednik vrhovnega sodišča, predsednica računskega sodišča, varuh človekovih pravic ter ministrica za zunanje in evropske zadeve, vendar slednja le ob uradnih obiskih v Sloveniji. Ob vseh obiskih in dogodkih, ki jih organizirajo, posvečajo posebno pozornost izboru daril, »saj so ta pomemben del promocije in prepoznavnosti države«, so pojasnili.

Pri podarjanju protokolarnih daril ni nič prepuščeno naključju. Izbira je odvisna od vrste dejavnikov. Pozoren je treba biti na področje delovanja obdarovanca, njegove interese oziroma konjičke, narodnost, vero, kulturne posebnosti in značilnosti države, iz katere prihaja. Na izbor lahko vplivajo tudi vsebinski dejavniki, kot so tema oziroma namen obiska, tema pogovorov, kraj srečanja in tako dalje, so našteli pri protokolu. Obenem je treba upoštevati že prejeta darila gosta, funkcijo obdarovanca, funkcijo obdarovalca, vrsto obiska, ali obisk poteka v tujini ali v Sloveniji, način potovanja in način predaje darila.

Ob nedavnem vrhu sredozemskih držav Med9, ki ga je konec oktobra v Portorožu gostil predsednik vlade Robert Golob, so pri protokolu pripravili darilni koncept, povezan z lokacijo srečanja na slovenski obali. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Darila, ki jih izbere protokol, so različna, pogosto izberejo manjše skulpture, manjše slike, grafike, knjige, replike, čipke, kristalne, keramične in lesene izdelke, so našteli. Za zagotavljanje raznolikosti, kakovosti in slovenskega porekla izdelkov sodelujejo z različnimi dobavitelji, proizvajalci, podjetji, galerijami, umetniki in ustvarjalci.

Vendar vedno izberejo darila, ki poudarjajo slovensko kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino ter dosežke sodobne ustvarjalnosti. Pomembno je, da darila »ohranjajo slovensko identiteto ter so kakovostna, funkcionalna in estetska. So delo domačih izdelovalcev in so domačega porekla. Vedno znova si prizadevamo in težimo k inovativnim rešitvam, ki bi čim bolje predstavljale slovensko ustvarjalnost,« so svoje pogoje pri izboru navedli pri protokolu. Prav zato pri selekciji daril v katalogu kot članica komisije sodeluje tudi predstavnica protokola Barbara Hiršman.

Darila, primerna za visoke goste

Ob nedavnem vrhu sredozemskih držav Med9, ki ga je konec oktobra v Portorožu gostil predsednik vlade Robert Golob, so pri protokolu pripravili darilni koncept, povezan z lokacijo srečanja na slovenski obali. Darila so tako predstavljala gastronomske in naravne značilnosti ter inovativnost, tipično za priobalne kraje. Obenem so bila darila simbolno posvečena krepitvi medsebojnega sodelovanja, so pojasnili.

Nabor selekcije slovenskih daril pozdravljajo tudi partnerji in pobudniki projekta na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. »Zavedamo se, da je oblikovanje tudi izraz identitete, kulture in ustvarjalne vizije Slovenije. Selekcija slovenskih daril Made in Slovenia združuje izbrane izdelke, ki z dovršeno obliko, premišljeno funkcijo in trajnostnim pristopom predstavljajo vrh slovenskega oblikovanja,« je pojasnila vodja kabineta ministra Petra Culetto. »Ponosni smo, da lahko prek tega sodelovanja neposredno spoznavamo izjemne slovenske oblikovalske dosežke, ki jih lahko ponudimo kot najodličnejša darila, s katerimi predstavljamo Slovenijo na najvišji ravni,« je poudarila.