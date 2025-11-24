  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Razno

    Darila, v katerih so del kraja, spomin in človeška toplina

    Katalog slovenskih daril po izboru strokovne komisije je namenjen tako političnemu vrhu, podjetjem kot posamezniku.
    Razstava slovenskega oblikovanja Odprti smo! v organizaciji Centra za kreativnost/MAO v Kunsthall Oslo, novembra 2019. Na odprtju so bili prisotni takratni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, norveški kralj Harald V in nad razstavo še posebej navdušena norveška kraljica Sonja. Na desni stoji kuratorka, Mika Cimolini. FOTO: Nebojša Tejić/STA
    Galerija
    Razstava slovenskega oblikovanja Odprti smo! v organizaciji Centra za kreativnost/MAO v Kunsthall Oslo, novembra 2019. Na odprtju so bili prisotni takratni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, norveški kralj Harald V in nad razstavo še posebej navdušena norveška kraljica Sonja. Na desni stoji kuratorka, Mika Cimolini. FOTO: Nebojša Tejić/STA
    Mirt Bezlaj
    24. 11. 2025 | 05:00
    6:42
    A+A-

    Pred prazniki nas večina brezglavo bega po nabitih nakupovalnih središčih v obupanem iskanju primernih daril za bližnje ali pa smo zaposleni s paničnim preverjanjem nabiralnika, v upanju, da bo paket iz Kitajske vendarle pravočasno prispel. Vendar izbor lahko olajša izbran nabor značilnih slovenskih daril.

    Z namenom spodbujanja vrhunskih slovenskih oblikovalskih dosežkov in kreativnih izdelkov ter povezovanja proizvajalcev s trgom je strokovna komisija pod vodstvom Centra za kreativnost lani začela pripravljati katalog reprezentativnih slovenskih daril pod skupno blagovno znamko Made in Slovenia.

    Pobuda za katalog je prišla od ministrstev, ki so hotela imeti strokovni nabor tipičnih slovenskih izdelkov za obdaritve ob različnih priložnostih, vendar je izbor namenjen tudi širši javnosti, ustanovam in podjetjem. Po uspešnem prvem letu so tokrat še povečujejo nabor daril v različnih cenovnih razredih.

    Spodbujanje lokalnega

    »Ko spodbujamo lokalno produkcijo, ohranjamo zgodbe, ljudi in načine dela, ki dajejo prostoru identiteto. Proizvodnja ni le ekonomski proces – je kulturni izraz. V vsakem predmetu so del kraja, spomin, človeška toplina,« je pomen slovenskih daril opisala Katjuša Kranjc iz studia Raketa in Design Corner, predsednica komisije za selekcijo slovenskih daril 2025.

    Pomembno je graditi odnose med oblikovalci, obrtniki in industrijo, saj nas živa mreža ustvarjalnosti definira, »ko izgubljamo lokalno produkcijo, izgubljamo stik z materialom, z rokami, ki ustvarjajo, in s pomenom, ki ga predmeti lahko nosijo«, je pojasnila. »Ko izberemo lokalni izdelek, izberemo bližino – ne le geografsko, ampak tudi človeško. Predmet, ki ga poznamo, ki ima v sebi dotik nekoga iz našega prostora, ima drugačno vrednost,« meni Katjuša Kranjc.

    image_alt
    Kdo vse se poteguje za znak Made in Slovenia

    Podobno meni vodja Slovenskega kulturno-informacijskega centra v Avstriji Aljaž Arih, v katerem promociji slovenskega oblikovanja in kreativnih industrij namenjajo posebno pozornost. V sodelovanju s Centrom za kreativnost pripravljajo razstave, predstavitve in strokovna srečanja, ki omogočajo celovito predstavitev slovenskega kreativnega potenciala in s tem večjo prepoznavnost ter uveljavitev slovenskega oblikovanja v Avstriji, je pojasnil Arih.

    Obdarovanja po protokolu

    Z izbiranjem primernih daril se vse leto profesionalno ukvarjajo v protokolu, kjer skrbijo za oskrbo, pripravo in usklajevanje protokolarnih daril ob državniških in uradnih obiskih. Zadolženi so za izbor daril, ki jih izroča predsednica države, predsednica državnega zbora, predsednik vlade, predsednik državnega sveta, predsednik ustavnega sodišča, predsednik vrhovnega sodišča, predsednica računskega sodišča, varuh človekovih pravic ter ministrica za zunanje in evropske zadeve, vendar slednja le ob uradnih obiskih v Sloveniji. Ob vseh obiskih in dogodkih, ki jih organizirajo, posvečajo posebno pozornost izboru daril, »saj so ta pomemben del promocije in prepoznavnosti države«, so pojasnili.

    Pri podarjanju protokolarnih daril ni nič prepuščeno naključju. Izbira je odvisna od vrste dejavnikov. Pozoren je treba biti na področje delovanja obdarovanca, njegove interese oziroma konjičke, narodnost, vero, kulturne posebnosti in značilnosti države, iz katere prihaja. Na izbor lahko vplivajo tudi vsebinski dejavniki, kot so tema oziroma namen obiska, tema pogovorov, kraj srečanja in tako dalje, so našteli pri protokolu. Obenem je treba upoštevati že prejeta darila gosta, funkcijo obdarovanca, funkcijo obdarovalca, vrsto obiska, ali obisk poteka v tujini ali v Sloveniji, način potovanja in način predaje darila.

    Ob nedavnem vrhu sredozemskih držav Med9, ki ga je konec oktobra v Portorožu gostil predsednik vlade Robert Golob, so pri protokolu pripravili darilni koncept, povezan z lokacijo srečanja na slovenski obali. FOTO: Borut Živulović/Reuters
    Ob nedavnem vrhu sredozemskih držav Med9, ki ga je konec oktobra v Portorožu gostil predsednik vlade Robert Golob, so pri protokolu pripravili darilni koncept, povezan z lokacijo srečanja na slovenski obali. FOTO: Borut Živulović/Reuters

    Darila, ki jih izbere protokol, so različna, pogosto izberejo manjše skulpture, manjše slike, grafike, knjige, replike, čipke, kristalne, keramične in lesene izdelke, so našteli. Za zagotavljanje raznolikosti, kakovosti in slovenskega porekla izdelkov sodelujejo z različnimi dobavitelji, proizvajalci, podjetji, galerijami, umetniki in ustvarjalci.

    Vendar vedno izberejo darila, ki poudarjajo slovensko kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino ter dosežke sodobne ustvarjalnosti. Pomembno je, da darila »ohranjajo slovensko identiteto ter so kakovostna, funkcionalna in estetska. So delo domačih izdelovalcev in so domačega porekla. Vedno znova si prizadevamo in težimo k inovativnim rešitvam, ki bi čim bolje predstavljale slovensko ustvarjalnost,« so svoje pogoje pri izboru navedli pri protokolu. Prav zato pri selekciji daril v katalogu kot članica komisije sodeluje tudi predstavnica protokola Barbara Hiršman.

    Darila, primerna za visoke goste

    Ob nedavnem vrhu sredozemskih držav Med9, ki ga je konec oktobra v Portorožu gostil predsednik vlade Robert Golob, so pri protokolu pripravili darilni koncept, povezan z lokacijo srečanja na slovenski obali. Darila so tako predstavljala gastronomske in naravne značilnosti ter inovativnost, tipično za priobalne kraje. Obenem so bila darila simbolno posvečena krepitvi medsebojnega sodelovanja, so pojasnili.

    Nabor selekcije slovenskih daril pozdravljajo tudi partnerji in pobudniki projekta na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. »Zavedamo se, da je oblikovanje tudi izraz identitete, kulture in ustvarjalne vizije Slovenije. Selekcija slovenskih daril Made in Slovenia združuje izbrane izdelke, ki z dovršeno obliko, premišljeno funkcijo in trajnostnim pristopom predstavljajo vrh slovenskega oblikovanja,« je pojasnila vodja kabineta ministra Petra Culetto. »Ponosni smo, da lahko prek tega sodelovanja neposredno spoznavamo izjemne slovenske oblikovalske dosežke, ki jih lahko ponudimo kot najodličnejša darila, s katerimi predstavljamo Slovenijo na najvišji ravni,« je poudarila.

    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    MADE INdarilamade in sloveniakatalog daril

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Med pogajanji za mir številne smrtne žrtve in napad na rusko termoelektrarno

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da so ta konec tedna dosegli izjemen napredek, a bo za dosego miru potrebnega še veliko dela.
    24. 11. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Velikana sta čarala

    Ronaldo poletel kot Jordan, Messi ujel slavnega Madžara in Slovenca (VIDEO)

    Portugalec s škarjicami zabil gol kot ga je nekoč v dresu Reala Madrida proti Juventusu. Argentinec golu dodal še tri podaje za rekordnih 404 v karieri.
    24. 11. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Predstavljamo lovce novega televizijskega kviza Na lovu na Pop TV

    Od ponedeljka do petka bo na Pop TV kviz Na lovu. Viktor Zelj, Janko Stankić in Ivan Trajkovič bodo skušali tekmovalcem preprečiti pot do nagrade.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Nova infrastruktura, novi bogovi

    Oracle ima status podjetja, ki ga ni mogoče kar preprosto pustiti propasti.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Pogosto se v razpravah o konoplji spregledajo podatki, ki kažejo pozitivne učinke legalizacije.
    24. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Predstavljamo lovce novega televizijskega kviza Na lovu na Pop TV

    Od ponedeljka do petka bo na Pop TV kviz Na lovu. Viktor Zelj, Janko Stankić in Ivan Trajkovič bodo skušali tekmovalcem preprečiti pot do nagrade.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Nova infrastruktura, novi bogovi

    Oracle ima status podjetja, ki ga ni mogoče kar preprosto pustiti propasti.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Pogosto se v razpravah o konoplji spregledajo podatki, ki kažejo pozitivne učinke legalizacije.
    24. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo