Deklica s knjigo raste z dobrimi mislimi

V nadaljevanju preberite:

Projekt Rastoča knjiga si je ob prelomu tisočletja zamislil Janez Gabrijelčič kot spodbudo narodove samozavesti, povečevanja znanja in bralne kulture ter kulture in vrednot nasploh. Spodbudili so ga knjižni mejniki, 1000. obletnica Brižinskih spomenikov, 450. obletnica prve slovenske knjige, 200. obletnica Prešernovega in Slomškovega rojstva, 400 let od Dalmatinovega prevoda Biblije in tudi 10. obletnica obstoja samostojne Slovenije.