Vsak prenovljen kiosk je korak naprej

Delov kiosk je praznoval tri leta pred stolpnico na Dunajski; ureditev dostopnosti in vsebine načrtujejo po izgradnji Emonike.

Nekaj je sedeti s Prešernovim nagrajencem Sašo Mächtigom za mizo, polno modelčkov modulov, katalogov, revij in makete znamenitega rdečega kioska, nekaj drugega pa se srečati z njim pred enim od 7500 primerkov v naravni velikosti, ki ga je pred leti pridobila medijska hiša Delo in prenovljen stoji na ploščadi pred poslovno stavbo Dela in Črno vdovo. »Tukaj se dobro počuti,« nam je ob obisku nekaj manj kot teden po prejemu nagrade zatrdil Saša Mächtig. Potem ko so dosegli mednarodno razširjenost in prepoznavnost ter vstopili v zbirko newyorškega muzeja moderne umetnosti MoMA, so kioski, Mächtigov najbolj prepoznaven izdelek, doživeli preporod na prelomu tisočletja. Dokazali so uporabnost, trpežnost in obnovljivost ter s tem brezčasnost, poleg tega uživajo simpatije in so hočeš nočeš tudi ...