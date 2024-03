Desetletja aktivizma, ki se udejanja skozi umetnost

V nadaljevanju preberite:

Spomladi leta 1984 se je pisala zgodovina. Evropa je dobila prvi LGBT-festival, ki je na temo Homoseksualnost in kultura obsegal razstave, predavanja in filme – to je bil prvi javni LGBT-dogodek v vzhodni Evropi. Pod imenom Magnus se je v organizaciji Škuc-Foruma odvil v Ljubljani. S tem se je v Sloveniji­ uradno formiralo gibanje LGBT, sekcija, ki je festival organizirala, pa predstavlja prvo iniciativo proti diskriminaciji istospolno usmerjenih.

Danes je največji izziv skupnosti LGBT še vedno zmanjševanje homofobije v vsakdanjih odnosih, v vsakdanjem svetu, pravi Suzana Tratnik. »Kajti to, da se pri nas lahko homoseksualna oseba poroči, ne spremeni nujno tega, da je lahko neka kvirovska oseba žrtev homofobije staršev in okolja. Homofobija, transfobija je nekaj, kar globoko zaznamuje in ovira kakovost življenja, ni samo kaplja v mlakuži nestrpnosti, ki se iz nekakšnega dolgčasa in objestnosti zapiše na družbenih omrežjih.«