Detektivsko odkrivanje preteklosti

V nadaljevanju preberite:

Primož Premzl, galerist, zbiralec, založnik in publicist, brez zadržkov poudari, da je začel zbirati različne sličice in nato nadaljeval s filatelijo ter numizmatiko, brez teh nekoliko prozaičnih začetkov se zagotovo pri njem ne bi izoblikoval smisel za sistematiko ter natančnost in tudi zbiralski interesi se ne bi razširili na druga, bolj resna področja. Vsa področja imajo skupni imenovalec: domoznanstvo. Termin se zdi v današnjih časih, ko prevladuje nadnacionalna oziroma anacionalna kultura, precej anahronističen, številni na takšno dejavnost gledajo zviška, vendar ga to ne moti. »Občutek imam, da sem pri proučevanje naše zgodovine, zlasti ozko lokalne, v stiku s predniki, z njimi se lahko identificiram,« je dejal. Zaveda se, da to ni ravno aktualni kulturni modni trend, vendar različna priznanja in predvsem sodelovanja s kulturnimi institucijami potrjujejo, da je na pravi poti.