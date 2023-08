Devetdnevno udejanjenje utopične vizije

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni festival Mladi levi je prostor izmenjave in snovanja novih idej, prijateljstev in sodelovanj, ki mnogokrat presegajo lokalne koncepte in meje. Letošnji se bo začel 18. avgusta v dvorani Športnega društva Tabor in se končal 26. avgusta.

Letos po bessedah direktorice zavoda Bunker Alme R. Selimović čutiti vsebinsko spremembo: »Mladi levi so vedno cenili moč individualne zgodbe, letos se mi zdi, da program festivala sestavljajo večinoma predstave ali projekti, ki poskušajo presegati individualno, intimno, osebnoizpovedno in poskušajo seči na raven kolektivnega ali pa celo onkraj človeškega.«