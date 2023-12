Digitalizacija zbirke slovitega filozofa

V ruskem Kaliningradu – nekdanjem pruskem Königsbergu – bodo prihodnje leto praznovali jubilej rojstva Immanuela Kanta (1724–1804), enega temeljnih predstavikov evropske filozofije, ki je v omenjenem mestu preživel svoje celotno življenje. Tam danes stoji univerza, poimenovana po Kantu, ter katedrala, ki čuva tako njegov grob kot muzej.

V sklopu obsežnega projekta skeniranja knjig, v Rusiji izdanih pred oktobrsko revolucijo leta 1917, na omenjeni univerzi poteka digitalizacija približno 450 knjig iz obdobja od 15. do 20. stoletja, pri čemer se prioritetno osredotočajo na zbirko del Immanuela Kanta. Kot je za Reuters dejal Ruslan Aksjonkin, strokovnjak v kulturno-izobraževalnem centru Baltske univerze v Kaliningradu, je v katerdalo umeščena »Wallenrodtova knjižnica, ki jo je v 17. stoletju ustanovil königsberški odvetnik in zbiratelj Martin von Wallenrodt, prva, v kateri poteka proces digitalizacije. Vsebuje več kot 400 knjig, do zdaj sem jih skeniral 70«.

V postopek digitalizacije bo vključenih vseh 15 znanih Kantovih del (ta so skupno doživela skoraj 3000 različnih ponatisov in prevodov), vključno z znamenito Kritiko čistega uma, eno najpomembnejših in najbolj prelomnih razprav v zgodovini filozofije. Kot je poudaril Aksjonkin, se v nekaterih knjigah, ki niso bile odprte več stoletij, najdejo posušeni listi ali robčki, na robovih krhkih strani pa zapiski. »Starodavne knjige so lahko še posebej zahtevne za skeniranje. Običajno so zelo debele, pogosto imajo več kot 600 strani. Nekatere knjige se zdijo odporne na skeniranje.«

Muzej Immanuela Kanta je sicer razprostrt čez tri nadstropja zgornjega dela katedrale, do katerega vodi odupljivo spiralno stopnišče; prvo nadstropje predstavlja zgodovino območja, v drugem in tretjem nadstropju pa se nahajata numizmatična zbirka in Wallenrodtova knjižnica. Kot je dejala Marina Yadova, namestnica direktorja muzeja, v njem med drugim hranijo nabor predmetov, povezanih s filozofom, »tudi Kantova dela, objavljena za časa njegovega življenja«.