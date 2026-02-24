Odstopila direktorica Louvra Laurence des Cars

Francoski predsednik Emmanuel Macron je sprejel odstop Laurence des Cars, direktorice največjega muzeja na svetu, Louvra. Tako poročajo francoski mediji, ki že od lanskega oktobra pišejo o nepravilnosti v muzeju, od spektakularnega ropa kronskih draguljev v vrednosti 88 milijonov evrov sredi belega dne.

Laurence des Cars je želela odstopiti že takrat, a je to zavrnila ministrica za kulturo v odhajanju Rachida Dati, ki marca računa na zmago na prihajajočih županskih volitvah v Parizu. Dosedanja direktorica je bila prva ženska na čelu Louvra v vsej njegovi več kot 220-letni zgodovini in je funkcijo opravljala od maja leta 2021, ko jo je na ta položaj imenoval Macron. Med njenimi glavnimi nalogami sta bili posodobitev muzeja in privabljanje mlajših obiskovalcev.

Kot so po poročanju Le Monda sporočili iz Elizejske palače, je predsednik Macron odstop Laurence des Cars pozdravil kot »odgovorno dejanje v trenutku, ko največji muzej na svetu potrebuje pomiritev in nov močan zagon za izvedbo velikih projektov za zagotavljanje varnosti, modernizacijo in projekt »Louvre – Nova renesansa«. Na podlagi njene »nesporne strokovne usposobljenosti« pa ji je ponudil položaj na področju sodelovanja med velikimi muzeji držav G7 v okviru francoskega predsedovanja.