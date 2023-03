Dobičkonosnost in spornost novega modela

V nadaljevanju preberite:

Ugledna univerzitetna založba Cambridge University Press, najstarejša akademska založba na svetu, namerava do leta 2025 omogočiti odprti dostop okrog štiristo znanstvenim revijam, ki jih izdaja. Lani, so poročali v založniški reviji Publishing Perspectives, so v Cambridgeu presegli 50-odstotni prag odprtodostop­nega založništva. Takih je bilo okrog 10.000 člankov.