Kulturnikom naročili, naj ne pošiljajo zahtevkov za denar: je to past?

Na dogajanje se je odzvala tudi vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov Meira Hot, ki poudarja, da »kulturni izvajalci niso krivci za proračunske težave ministrstva. Ne morejo biti prvi, ki jim država sporoči, naj počakajo do rebalansa. Ne morejo biti tisti, na katere se čez noč prenese finančno tveganje in ne smejo postati žrtve političnih odločitev novega vodstva ministrstva«.

Koordinatorica Levice in bivša ministrica za kulturo Asta Vrečko pa opozarja, da gre za realizacijo »napovedi obračuna s kulturo in umetnostjo, poskus discipliniranja in utišanja vseh, ki aktualni vladi niso povšeči. Škoda s tem že nastaja, saj že sama napoved nižanja sredstev pri izvajalcih kulturnih projektov in programov ter medijih povzroča negotovost in odpoved že načrtovanih aktivnosti«.