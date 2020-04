Dostojna lokacija za zadnje slovo

Medtem ko se večina muzejev in galerij ukvarja z virtualnimi ogledi­ razstav prek medmrežja,­ čaka Irski muzej moderne umet­nosti (IMMA) v Dublinu precej bolj mračna naloga. Uvrščen je namreč na seznam ustanov, ki bi jih ob morebitnem večjem številu mrtvih zaradi epidemije­ ­covida-19 spremenili v začasne mrtvašnice.



Muzej, ki je zaprt od 25. marca, je vodilna irska institucija za moderno in sodobno umetnost, v zbirki je okoli 3500 del, med drugimi dela Marine Abramović, Louise Bourgeois, Josepha Cornella, Roberta­ Rauschenberga, Sola LeWitta, Roya Lichtensteina in Lawrencea Weinerja. Od leta 1990 je umeščen v kompleks iz 17. stoletja, ko so tukaj po vzoru pariškega hotela Les Invalides postavili bolnišnico in dom za ostarele vojake. Objekti so nanizani okoli osrednjega dvorišča s francosko parkovno zasnovo, nekdanje konjušnice in pomožne stavbe so preuredili za novo ­namembnost.

Premišljena izbira lokacije

Ob tem imajo še nekaj studijskih ateljejev, izvajajo tudi rezidenčni­ program, seveda pa so zdaj vse aktivnosti zamrznjene. Kako bodo uredili prostor za pokojnike in kje, še ni dorečeno, po načrtih vlade naj bi zagotovili prostor za okoli 500 krst. IMMA ni bil izbran naključno ali zato, ker je to nekoliko odročen kompleks v dublinskem predmestju Kilmainham, temveč predvsem zato, da bi zagotovili pokojnikom primeren prostor pred pokopom, njihovim svojcem pa omogočili kolikor ­toliko ­dostojno slovo.



»Zadeva je zelo občutljiva, zato moramo biti pri izbiri kraja poslednjega slovesa pazljivi,« je komentirala potezo Elizabeth Canavan­ iz urada predsednika vlade. Po njenih besedah je to opozorilo na resnost razmer, ob tem je treba ohraniti dostojanstvo umrlih, kar kompleks nekdanje bolnišnice s cerkvijo zagotavlja. V muzeju so seveda sprejeli odločitev vlade. Sporočili so, da je zdaj najpomembneje zagotoviti možnost žalovanja družinam pokojnih v primernem okolju, obiskovalce muzeja pa prosili za razumevanje, saj poslej ne bo mogoč dostop niti do vrtov okoli kompleksa.



Irci so se premišljeno lotili tovrstnih projektov. V Italiji in Španiji so bili bolj ali manj nepripravljeni na tako veliko umrlih zaradi epidemije, začasne mrtvašnice so uredili ad hoc v neprimernih prostorih, v Madridu recimo kar v ledni dvorani nakupovalnega središča.