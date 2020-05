FOTO:Dovolj je ignorance, sporočajo kulturniki

Foto Voranc Vogel

Protest kulturnikov pred ministrstvom za kulturo, Ljubljana, 26. 5. 2020 Foto Voranc Vogel

Vrnite nam kulturo, je sporočal eden od redkih transparentov kulturniške protestne akcije pred ministrstvom za kulturo na Maistrovi ulici v Ljubljani. A na prvem množičnem vsekulturnem protestu niso govorile besede pač pa dejanja.»Nas, umetnike, vedno obtožujejo, da nič ne delamo, zato smo se danes povezali v akcijo,« je glasogovornik Aktiva delavk in delavcev v kulturi oznanil na muzejski ploščadi, kjer se je ob 15. uri zbralo več sto protestnikov, da bi izrazilo splošno nezadovoljstvo z delom, predvsem pa ignoranco pristojne institucije, ki se, kot so glasno poudarili, ne odziva na njihova vprašanja, dopise, pozive in pobude.Kulturnike in umetnike je ob tem še posebej vznemirilo nedavno poročilo ministra, ki je prejšnji teden prek videokonference evropskim ministrom za kulturo in medije zagotovil, da se v Sloveniji izvajajo pravočasni in učinkoviti vladni ukrepi za lajšanje hudih gospodarskih in socialnih posledic krize za kulturni in kreativni sektor. »Minister ne kaže niti malo odgovornosti do sektorja, ki bi mu moral v negotovem času služiti še toliko bolj odkrito in nesebično,« so prepričani v aktivu.Zato so okna ministrske stavbe prelepili prav z listi papirja z neodgovorjenimi vprašanji, dopisi, pozivi in pobudami, ki so ostala neodgovorjena, da jih ministrstvo ne bi moglo več spregledati in se sprenevedati. S fizično manifestacijo pa so s svojimi sporočili simbolno prelepili tudi zidove, za katerim se pristojni skrivajo. »Naša zahteva je, da se ignoranca neha,« so poudarili.