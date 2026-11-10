Drobni tisk in zahteve po velikem udobju

Daniel A. Barber je eden od prodornejših glasov arhitekturne kritike in teorije. Pred kratkim je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani sodeloval na posvetu O postavkah in pasteh moderne: arhitektura in krajinska arhitektura. Kot profesor in vodja oddelka za arhitekturno zgodovino ter teorijo na eindhovenski univerzi se ne posveča le raziskovanju udobja in njegovih premis, ampak tudi poučevanju študentov o drugačnem svetu, ki ga bo prinesla okoljska kriza. Z njim smo se pogovarjali o tesni povezanosti modernistične arhitekture z ogljično produkcijo­ in klimatskimi napravami, pa tudi o ogrevanju ter standardih ­(termalnega) udobja. Na predavanju v Ljubljani Prikazni modernizma ste govorili o modernistični arhitekturi. Pogosto jo občudujemo zaradi svetlobe, stekla in ...