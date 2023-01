Državna odlikovanja vrnili mimo zakona

V nadaljevanju preberite:

Odlikovanja zlati častni znak svobode Republike Slovenije, najvišja državna odlikovanja, ki so jih leta 1992 prejeli Igor Bavčar, France Bučar, Janez Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel, so decembra lani sklenila tri desetletja trajajoče potovanje. Iz dokumentacije je razvidno, da je bil zaključek tega potovanja ne le zelo nenavaden, temveč tudi nezakonit.