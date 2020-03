Duhovnik, pesnik in kritik oblasti

Ob vsesplošnem ukvarjanju s koronavirusom je slovenski kulturni in medijski sceni ušla novica, da je 1. marca umrl eden najpomembnejših pesnikov na svetu, 95-letni Ernesto Cardenal, ki je bil v času revolucionarne sandinistične vlade od leta 1979 do 1987 tudi nikaragovski minister za kulturo.V slovenščini je leta 1986 v prevodu Nika Koširja izšla njegove knjiga Psalmi, leta 1997 so v prevodu Cirila Berglesa njegove izbrane pesmi izšle v knjigi Pomlad, ki diši po Nikaragvi, leta 1988 pa je Janko Messner v Celovcu izdal dvojezično slovensko-nemško knjigo njegovih pesmi Nikaragva, moja ljubljena – Nicaragua mein geliebtes.Ernesta ...