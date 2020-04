»Dunaj skrbi za svoje umetnike,­ tako v dobrih kot v slabih časih,« je poudaril dunajski župan ­Michael Ludwig ob napovedi, da bo mesto samozaposlenim v kulturi in znanosti v času pandemije novega koronavirusa namenilo premostitveno pomoč v skupni vrednosti treh milijonov evrov.Po marčevskem zaprtju kulturnih ustanov bodo nekatere po 15. maju znova odprle vrata za obiskovalce: sredi maja bodo ponovno odprli dvorec Schönbrunn in tamkajšnji živalski vrt, konec meseca še muzej Albertina ter Umetnostnozgodovinski muzej.Dvorec Schönbrunn in tamkajšnji živalski vrt bodo po pisanju avstrijske tiskovne agencije Apa znova odprli za ...