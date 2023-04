Dvomesečna zračna avantura

V nadaljevanju preberite:

V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) v Bistri bodo danes odprli razstavo ob stoletnici prvega preleta južnega Atlantika. Gre za gostujočo razstavo portugalskega nacionalnega muzeja letalstva Museu do Ar, posvečeno stoti obletnici preleta, ki sta ga leta 1922 opravila portugalski vojaški pilot Sacadura Cabral in mornariški častnik Gago Coutinho. Prelet južnega Atlantika je bil izjemen dosežek, vendar ga je kasneje skoraj povsem zasenčil podvig Charlesa Lindbergha, ki je prvi Atlantski ocean preletel z neprekinjenim poletom. Na gostujoči razstavi, ki so jo priredili za slovensko občinstvo, bodo predstavljeni zgodbe, fotografije in predmeti, povezani z edinstvenim podvigom, med katerim sta glavna akterja Cabral in Coutinho s tremi letali in več vmesnimi postanki premagala zračno pot od Lizbone do Rio de Janeira.