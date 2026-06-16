Arhitektura v tesni spregi z vojskovanjem

Pogovor z Edom Wallom, avtorjem knjižne uspešnice Arhitektura za vojskovanje, ki razkriva del vojne industrije.

Arhitekturna teorija se zadnja leta intenzivno posveča temi vojne, sodobnega vojskovanja, razi­skovanje je usmerjeno tudi v podjetja, znana kot vojne korporacije. Usluge teh družb, ki lahko ustvarjajo dobičke tako od uničevalne faze vojnih konfliktov kot od procesa povojne obnove, pogosto pokrivajo tudi arhitekturno in inženirsko polje. Pred kratkim je izšla odmevna knjiga Arhitektura za vojskovanje (Architecture for Warfare), v kateri krajinski arhitekt in profesor na britanski univerzi Greenwich Ed Wall z javno dostopnimi viri prepričljivo niza primere povezav med arhitekturno industrijo in ­aktualnimi vojnimi konflikti. V tanki knjižici predstavlja podroben modus operandi ameriške multidisciplinarne korporacije Aecom, ki se na globalni ravni ­uvršča med največje delodajalce ...