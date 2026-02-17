  • Delo mediji d.o.o.
    Muzej nedolžnosti po zapletih le prišel na ekrane

    Prvi Pamukov ljubezenski roman (imamo ga tudi v slovenskem prevodu) je posnet kot nadaljevanka v devetih delih.
    Orhan Pamuk je pri zasnovi nadaljevanke vztrajal pri svojih načelih. FOTO: AFP
    Orhan Pamuk je pri zasnovi nadaljevanke vztrajal pri svojih načelih. FOTO: AFP
    Peter Rak
    17. 2. 2026 | 09:00
    17. 2. 2026 | 09:07
    3:13
    Po dveh letih pogajanj je ekranizacija romana Muzej nedolžnosti Orhana Pamuka le dobila soglasje njegovega avtorja. Turški pisatelj se namreč s prvotno različico scenarija produkcijske hiše Netflix nikakor ni strinjal, saj ni bila radikalno spremenjena samo vsebina, temveč so bili tudi izbrisani številni subtilni elementi pri karakterizaciji ljudi in dogodkov, kar je temeljno krnilo originalnega duha in atmosfero literarnega dela.

    Prvi Pamukov ljubezenski roman (imamo ga tudi v slovenskem prevodu) je tako posnet kot nadaljevanka v devetih delih – na pretočnih platformah se je začela vrteti prejšnji teden –, poleg korekcije scenarija pa si je Pamuk priboril tudi pravico do izbire režiserja oziroma režiserke. To je znana turška režiserka Zeynep Günay Tan, katere dosedanji opus po Pamukovem mnenju zagotavlja avtentično poustvaritev originalne zgodbe, obenem pa bo po njegovem prepričanju izbira ženske za režisersko funkcijo še bolj poudarila perspektivo glavne ženske protagonistke romana, to je Füsun.

    Pamuk, turški nobelovec, je znan po svojih večplastnih raziskovanjih spomina, identitete ter srečevanja med Vzhodom in Zahodom. Muzej nedolžnosti, prvič objavljen leta 2008, velja za eno njegovih najbolj osebnih in čustveno nabitih del. Gre za meditacijo o ljubezni, obsedenosti in minevanju časa – prenos te notranje globine in kompleksnosti na ekran pa je tako izziv kot priložnost sodobnega televizijskega pripovedovanja. Roman je postavljen v Istanbul v poznih sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja ter sledi tragični ljubezenski zgodbi Kemala, premožnega mladeniča, zaročenega s Sibel, in Füsun, njegove daljne sestrične iz skromnejšega okolja.

    Živi urbani organizem

    Po kratki aferi Kemala popolnoma prevzame Füsun, in ko se njuno ljubezensko razmerje razdre, nesrečni Kemal leta preživi v obsedenosti, zbirajoč predmete, ki se jih je dotaknila – sponko, ogorek cigarete, kozarec – ter tako postopoma ustvari nekakšen muzej njune izgubljene ljubezni. Skozi to manično zbiranje Pamuk ne gradi le zgodbe o osebnem hrepenenju, temveč tudi o družbenih in kulturnih spremembah v Turčiji, ki prehaja iz tradicionalne v modernizirano, zahodnjaško družbo.

    Velik del zgodbe se dogaja v obliki Kemalovega notranjega monologa, polnega razmišljanj, krivde in hrepenenja. Režiserka in scenaristi so po besedah ekipe poskušali ostati zvesti Pamukovi pripovedni strukturi, obenem pa zgodbo približati svetovnemu občinstvu. Medtem ko roman počasi sledi tridesetim letom obsedenosti, je serija potrebovala dinamičnejšo strukturo, primernejšo za epizodični format. Zato v ospredje postavi Istanbul kot živi urbani organizem z njegovimi soseskami, razredi in zgodovinskimi napetostmi ter mesto spremeni v lik samo po sebi.

    Več iz teme

    Orhan Pamukmuzej nedolžnostiekranizacija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

