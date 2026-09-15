Evropske države potrebujejo tujo delovno silo, obenem pa nočejo sprememb

Ste kdaj pomislili, kako raste paradižnik, ki počiva na policah bližnjega supermarketa, rdeč, gladek in ves popoln? Ste si zamišljali prst, vlažno in mehko, pa prste, ki rijejo po njej? Kaj pa robota, ki se pomika med vrstami paradižnikov, kjer s šestimi kamerami vsakih deset centimetrov posname fotografijo, nato pa jo analizira z orodji UI? Ne? Pravi odgovor je: ne še.

Idilične predstave o pridelavi hrane razblinja razstava Zajesti interdisciplinarne umetnice Špele Petrič, na kateri bodo v Cukrarni do januarja v ospredju premisleki o razmerju med telesom, hrano, algoritmi in digitalno infrastrukturo avtomatizirane pridelave zelenjave. V središču projekta so nizozemski visokotehnološki rastlinjaki, v katerih so tako rastline kot delavci podvrženi nenehnemu nadzoru.