10. Grounded: Militarizacija ni več stvar bojišč

Avtonomija migracij, intima v času umetne inteligence, avtomatizacija in oblast, resnica, država, odgovornost, mir, rasizem in odpor. Vse te teme, ki segajo v sfere političnega, družbenega in intimnega, so bile doslej obravnavane na diskurzivno-glasbeno-aktivističnem festivalu Grounded, ki bo letos izveden že desetič. Tokratna tema: militarizacija. Z militarizacijo se festival ne ukvarja kot z izoliranim vojaškim pojavom, temveč ga ima za »(pre)vladajočo logiko, ki vse bolj ­oblikuje sodobno življenje. Po kop­nem, morju, zraku, čez meje, v šolah, bolnišnicah, infrastrukturi in javnem imaginariju se militarizacija razteza daleč onkraj bojišč«. Festival bosta danes odprla kratki film Karpa Godine O ljubezenskih veščinah ali film s 14441 sličicami in okrogla miza Militarizacija vsakdanjega ...