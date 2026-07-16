(FESTIVALI) Kam po kulturo do konca poletja

Prav ko bi pričakovali, da bo kulturno dogajanje zaradi dopustov zamrlo, se šele zares razmahne in razbohoti. Poletje ni le čas za poležavanje na plaži, ampak tudi za obisk katerega od številnih festivalov doma in po svetu. Izbrali smo jih nekaj po Evropi, v državah oziroma regijah, v katere Slovenci radi potujemo v vseh letnih časih, ne samo poleti. Hrvaška Dubrovniške poletne igre do 25. avgusta Na več prizoriščih starodavnega jadranskega bisera, ki je od leta 1979 pod Unescovo zaščito, se bo v 47 festivalskih dneh že 77. izvedbe poletnega festivala zvrstilo več kot 70 dogodkov, od opernih do baletnih, folklornih in drugih. Dramski program prinaša osem naslovov, med njimi velike premiere: Držićevega Skopuha v režiji Paola Magellija, Shakespearovega Riharda III. v režiji Vita Tauferja ...