Finančne neznanke investicij

Največji prihodnji naložbi v kulturno infrastrukturo sta nedvomno obnova in rekonstrukcija ljubljanske Drame in izgradnja nove stavbe Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II). Kljub zagotovilom predsednika vlade Roberta Goloba in ministrstva za kulturo finančna konstrukcija za oba še ni zaključena. Po napovedih ministrice za kulturo Aste Vrečko naj bi bila stavba Drame obnovljena v štirih do petih letih, za Nuk II je bilo ob koncu preteklega leta končno izdano gradbeno dovoljenje, najpozneje na začetku prihodnjega leta naj bi izšel razpis za izvajalce del.