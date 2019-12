FOTO:Glasbeniki se bojijo črnega scenarija

Ovire na poti do turneje

REUTERS Dogodki v živo, med katerimi je bila tudi svetovna turneja skupine Rolling Stones, so Britancem lani prinesli milijardo funtov (1,19 milijarde evrov) prihodka.

Nove obdavčitve?

Glasbena industrija se je vedno prilagodila

Glasbeni vakuum?

Britanska glasbena industrija­ opazno raste. Izvajalci,­ kot soter, so lani doma in v tujini imeli rekordne prihodke. Vsak osmi album, kup­ljen leta 2017, je bil britanski. Kljub uspehu je britanska glasbena industrija vznemirjena – bojijo­ se, da bo brexit, ki je prestav­ljen na 31. januar 2020, skazil glasbeno pravljico. Po izstopu iz EU bi lahko bili ogroženi tudi nastopi v tujini.Lani je bila britanska glasbena industrija vredna rekordnih 5,2 milijarde funtov (6,2 milijarde evrov). Prihodki od izvoza britanske glasbe so zrasli za 7 odstotkov, na 2,7 milijarde funtov. Dogodki v živo so prinesli milijardo funtov prihodka, predvsem zaradi večjih svetovnih turnej skupin Rolling Stones, Coldplay in Sira Paula McCartneyja. Arena O2 v Londonu je bila leta 2017 najbolj priljubljena na svetu. A čedalje več je strahov, da bo brexit odpihnil ta uspeh.Glasbena industrija že mesece opozarja na možne negativne posledice brexita za glasbeno sceno. V dokumentu britanskega ministrstva za digitalno kulturo, kulturo, medije in šport je navedeno, da bi lahko glasbene zasedbe v državah članicah EU imele težave z dokumentacijo, prevozom glasbene opreme, prodajo blaga ...Britanski glasbeni odvetnik, čigar stranke so bili tudi Tears For Fears, Take That, New Order, The Charlatans, James,, Happy Mondays in pokojni, je za Delo povedal, da je izstop iz EU že zdaj za veliko umetnikov težaven, brexit brez dogovora bi pomenil takojšnjo uvedbo trgovinskih težav, zlasti prenehanja prostega pretoka blaga za britanske umetnike. »To bi povečalo stroške. Malo verjetno je, da bi se dohodek povečal, gostovanje z izgubo pa ni izvedljivo za večino umetnikov. Na žalost so stari časi izvajalcev, ki so prejemali finančno podporo za turneje od založb, minili,« je dejal Lea.Superzvezdniki, ki zaslužijo milijone in si rezervirajo turneje mesece, če ne leta vnaprej, so izjema. Za manjše in manj znane zasedbe je največja ovira denar, saj so stroški prevoza opreme po EU (ali najema v vsaki državi) in s tem povezani stroški (ekipa na turneji, potovanja, hoteli itd.) velikokrat višji, kot so jih pripravljeni plačati promotorji koncertov, je dejal Lea. »Ko bo konec prehodnega obdobja, bodo potrebovali tudi vizume in zvezke TIR,« je dodal., kitarist heavy metal zasedbe Gloryhammer, je za Delo povedal, da jih, kot večino glasbenikov na turneji, ki jih pozna v Veliki Britaniji, najbolj skrbi potencialna uvedba dragih vizumov za igranje v državah EU, »če bomo izgubili pravico do dela v Evropski uniji, če se ne bomo dogovorili o brexitu«. »Zaradi tega bi bila turneja precej dražja, tudi organizacija je lahko minsko polje. Mi [Gloryhammer] smo bili prisiljeni odpovedati koncerte v ZDA zaradi zamud pri vizumskem postopku,« je dejal Templing.Številne države zunaj EU strogo obdavčijo prodajo trgovskega blaga. V Švici je treba plačati davek vnaprej, na poti v državo, za vse izdelke za prodajo. Če bo skupina iz Združenega kraljestva plačala davek na celotno zalogo, preden bo zapustila pristanišče Dover, bo to velik finančni zalogaj. Na to je opozoril tudi Templing. »Poznam veliko glasbenih skupin, ki se zanašajo na ta dohodek [od prodaje blaga], saj naredi turnejo donosno, ker samo s honorarji od prodaje vstopnic ne morejo zaslužiti, prej imajo izgubo. Če bodo skupine prisiljene plačevati davke na vse, kar bodo prinesle v državo in iz nje, bo to velik udarec za njihove prihodke. Če se bodo predhodni stroški zvišali zgolj za turneje zunaj Združenega kraljestva, bo to nepremagljiva ovira za veliko skupin, tudi če jih v tujini čaka trg,« je poudaril Templing. »Mislim, da bo to verjetno pripeljalo tudi do tega, da se bodo evropske zasedbe odločile, da bodo Veliko Britanijo na turneji izpustile, ker bo predrago, da bi prinesle izdelke za prodajo s seboj.«Težava bo tudi s (spletno) prodajo izdelkov – zgoščenk, majic, našitkov ipd. – od doma, saj bodo morda imeli stroške uvoza in izvoza. Poleg tega bodo vsi, ki bodo odšli na turnejo s svojim vozilom, potrebovali zeleno karto – v Veliki Britaniji čakajo nanjo mesec dni –, v nekaterih državah tudi mednarodno vozniško dovoljenje. Države EU bi lahko za prevoz z avtobusom zahtevale tudi standardno mednarodno licenco prevoznika in kopijo tovornega lista. Za vsako krožno pot skozi države EU pa tudi izpolnjen tovorni list Konfederacije potniškega prometa, v katerem je podrobno opisano načrtovano potovanje od začetka do cilja., operativni po­oblaščenec Konfederacije potniškega prometa UK (CPT), je za britanski časnik Guardian pojasnil, da bi to omejilo možnost samoorganizacije prevoza za skupine, majhno gledališče ali dobrodelno podjetje, saj bi bilo mednarodno vozniško dovoljenje na voljo samo avtobusnim prevoznikom z licenco, ne posameznikom. Dodal je, da bi lahko bili vsi, ki bi poskusili obiskati države EU brez mednarodnega dovoljenja, kaznovani. Spomnil je na letošnji primer britanskega obiska Belgije z nepopolnimi tovornimi listi, ki se je končal z globo v višini 900 evrov. Glasbeniki bodo morali imeti s seboj tudi podroben potni list za trgovsko blago, če se hočejo izogniti plačilu dajatev na blago v državah EU iz poslovnih razlogov, kot je material za oglaševanje in izobraževanje, ki ga uporabljajo pri delu. Zvezek, v katerem je popisano blago, stane 325,96 funta in velja eno leto, imet­nik pa mora navesti seznam vsega, kar bo pripeljal s sabo.Izvršni direktor UK Musicje za Guardian povedal, da bodo dodatni stroški in birokracija negativno vplivali na manj znane izvajalce, ki zaradi finančne stiske ne bodo mogli na turnejo, kar pomeni, da si ne bodo mogli ustvariti baze oboževalcev. Pa tudi sicer je zaradi pričakovanega brexita septembra britanska glasbenica Imogen Heap sporočila, da odpoveduje svojo evropsko turnejo, ki naj bi se začela v začetku novembra, zaradi »skrajno negotovega potovanja po EU tako kmalu po brexitu«.Lea sicer dvomi, da bo brexit dolgoročno vplival na britansko glasbeno industrijo, »vendar je težko napovedati, kaj se bo zgodilo v kratkem času, dokler ne vemo, kako bo Velika Britanija zapustila EU«. Je pa jasno, da zavlačevanje z izstopom škodi industriji. Težko je tudi napovedati, ali bi se lahko zmanjšali dobički. A če pogledamo nazaj, se je glasbena industrija vedno hitro prilagodila spremembam. Iz negotovosti so vedno izšle kot zmagovalke velike založbe, kot so Sony, Warner, Universal in druge.Tukaj je še vprašanje avtorskih pravic. V zadnjih letih so Britanci zakon o avtorskih pravicah spremenili skladno z direktivo EU, tako da so se pravice do prepisovanja zvišale s 50 na 70 let. Lea je predvidel, da se to po brexitu ne bo spremenilo.Združeno kraljestvo je zibelka žive glasbe in ustvarjalnosti. Od začetka je gonilna sila rock in pop glasbe, in brexit brez dogovora ogroža to prihodnost. To ne pomeni, da britanske glasbe ne bo več na vrhu svetovnih lestvic, bodo pa novinci čedalje težje prišli tja, so opozorili glasbeniki. Večina uspeha nastane v garaži. Če si nove britanske zasedbe ne bodo mogle privoščiti, da bi ponesle svojo glasbo v tujino in rasle, bodo zamrle, so opozorili. Podobno je tudi v nasprotni smeri – veliko evropskih zasedb gostuje na Otoku, in če se bodo odločile, da tam ne bodo igrale, bo na prizoriščih glasbeni vakuum.