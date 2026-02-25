Elegantna hiša, ki je spet postala pot in prostor

Prihodnji mesec bodo na Dunaju­ po večletni prenovi odprli za javnost modernistično vilo Beer. Hiši z več kot 800 kvadratnimi metri uporabne površine se gotovo lahko reče vila, najbrž celo razkošna. Prostorna je vsekakor, diagonalni pogled iz kota nekdanje kuhinje čez prostor proti kotu jedilnice prepotuje 27 metrov, ­višina stropa v jedilnici s pogledom na vrt je 5,30 metra. Nima bazena, ima pa veličasten bralni­ kotiček.

Hišo na ulici Wenzgasse v takrat in še danes imenitnem dunajskem predelu Hietzing – blizu sta reka Donava in palača Schönbrunn – sta dala postaviti Julius in Margarete Beer. Načrte zanjo sta leta 1929 izrisala arhitekta Josef Frank in Oskar Wlach in čas je pokazal, da je leto pozneje zgrajena stavba upravičeno obveljala za najodličnejši primer dunajskega modernizma, natančneje drugega dunajskega modernizma, pa tudi za pomemben dosežek v sodobni arhitekturi nasploh, postavljajo jo namreč ob bok Le Corbusierovi in Jeanneretovi vili Savoye v Poissyju, vili Tugendhat v Brnu, ki jo je projektiral Ludwig Mies van der Rohe, in vili E-1027 Eileen Gray in Jeana Badovicija na Azurni obali.

Lupina za vse človeško

Bralni kotiček v vili s pogledom na vrt. FOTO: Hertha Hurnaus

Frankovo glavno vodilo pri načrtovanju vile za družinskega prijatelja dr. Beera, ki si je v hiši želel uživati in prirejati kulturne soareje (zato je bila v načrtu tudi galerija v mezaninu, na kateri je stal koncertni klavir Bösendorfer), je bilo, da mora biti stavba pot in prostor. Skladno s prepričanjem, da je modernizem »tisto, kar nam daje popolno svobodo«, je imel arhitekt do fizičnega bivanja v stavbi jasne poglede: »Hiša ni stroj za bivanje, prej je lupina, ki bi morala vključevati vse človeško. […] Vsak človek potrebuje določeno svobodo gibanja v svojem okolju. Preveč reda ustvarja nelagodje.«

Gibanje po hiši je zato nevsiljivo usmerjeno v različne spirale, posamezni prostori imajo različne višine, skladno s Frankovim prepričanjem, da se je treba izogniti »turobni dolgočasnosti pravokotne sobe«, vila Beer postreže z obiljem raznolikosti, z velikimi sobami, velikimi okni, številnimi vogali, ukrivljenimi stenami, zavitimi stopnicami, stebri in tramovi, nekaj posebnega je bralna niša, ki s tremi velikimi okni sega na vrt in konkurira tako imenovani čajni sobi z okroglim oknom na sprednji strani fasade.

Sprehod po prostorih obiskovalcu da misliti, da je vse v hiši oblikovano tako, da bo spodbujalo dobro počutje. To noto vile so privilegirani opazovalci zaznali takoj po koncu gradnje, v oktobrski številki revije Innendekoration iz leta 1931 je umetnostni kritik Wolf­gang Born vilo Beer primerjal s »čudovito čarobno ladjo, ki nas ponese v radostno prostranstvo – vtis, ki nas še naprej spremlja skozi vse sobe in kotičke hiše«. Frank in njegov partner Oskar Wlach sta podrobno zasnovala tudi vse notranje pohištvo hiše: premično pohištvo, sedeže, mize, zavese in drugo je izdelalo podjetje Haus und Garten (Hiša in vrt), ki sta ga leta 1925 ustanovila z Walterjem Sobotko.

Čajna soba FOTO: Hertha Hurnaus

Raznolikosti in naključnosti

Omenjeni 'feel good' je več kot očitno nasledek Frankovih premišljanj. V svojih spisih je na primer zapisal, da si prizadeva za »neodvisno, razsvetljeno meščansko domačo kulturo, osvobojeno slogovnih dogem in modnih konvencij«, malce bolj zakrito je svoj odmik od dotakratnih doktrin modernizma izrazil v nekaterih nagovorih in esejističnem spisu Arhitektura kot simbol, v katerem je zapisal: »Moderna je hiša, ki lahko asimilira vso vitalnost našega časa in je še vedno organsko razvita entiteta.«

Arhitekta Josef Frank in Oskar Wlach FOTO: arhiv vile Beer/gosta Glase

Pretresljive usode

V govoru Kaj je moderno? je Frank podvomil o »radikalnem modernističnem premiku k stiliziranju in formalizaciji nove arhitekture«, stališče je argumentiral z globokim prepričanjem, da moderne kulture ne opredeljuje singularnost, temveč raznolikost. Prepričan je bil, da nova arhitektura ne bi smela rasti iz diktatorskih načel, temveč iz omenjenega pluralizma, zato je kot alternativo togemu, strogemu modernizmu nekaterih sodobnikov predlagal vizijo, da bi bila arhitektura simbol vsakdanjega življenja, za katero so značilne raznolikost, udobje in tako imenovana naključna narava človeškega bivanja.

Naročnik vile na Wenzgasse, judovski podjetnik Julius Beer, je bil z očetom Sigmundom in bratom Robertom od leta 1904 lastnik manufakture gumijastih izdelkov, natančneje tovarne podplatov Berson Kautschuk. Julius je bil med letoma 1920 in 1931 izvršni direktor podjetja, posli so cveteli in z ženo, pianistko Margarete, sta se leta 1929 za načrte imenitne hiše v trinajstem dunajskem okrožju dogovorila z arhitektoma Josefom Frankom in Oskarjem Wlachom.

Na galeriji v mezaninu tako kot leta 1930 stoji koncertni klavir Bösendorfer. FOTO: Stephan Huger

Veselje ni trajalo dolgo. Kmalu po vselitvi leta 1930 je Julius sredi krize izgubil položaj in delnice podjetja. Da bi lahko odplačeval kredit, ki ga je najel za gradnjo hiše, jo je bil večji del prisiljen oddajati, vendar je z družino tam še lahko živel. Med najemniki so bili tenorist in skladatelj Josef Tauber, tenorist Jan Kiepura, sopranistka Marta Eggerth in muzikolog Marcell Frydman, ki je bil pozneje znan kot Marcel Prawy, glavni dramaturg Dunajske državne opere.

Julius in Margarete Beer okrog leta 1909 FOTO: zasebna zbirka družine Beer

Mesto, država in zasebnik

Leta 1938 je hiša z vsem pohištvom na dražbi prešla v last zavarovalnice Allianz und Giselaverein.­ Po priključitvi Avstrije tretjemu rajhu so bile okoliščine za večino vpletenih več kot nevarne: Frank je že leta 1934 z ženo, Švedinjo, zbežal na Švedsko, leta 1938 je prek Atlantika odšel Oskar Wlach. Julius in Margarete Beer sta s sinomv Združene države emigrirala leta 1940, hčeriso zaradi rahle gibalne okvare, posledice otroške paralize, vstop v ZDA zavrnili, leta 1942 so jo deportirali in istega leta umorili v taborišču Mali Trascjanec blizu Minska. Julius je umrl v New Yorku leta 1941. Po drugi svetovni vojni se je Margarete Beer vrnila v Avstrijo, vendar nikoli več v vilo Beer. Zadnja leta je preživela v Badnu blizu Dunaja, kjer je umrla leta 1978.

Hiša Beerovih je leta 1941 prišla v roke tekstilnega podjetnika Hermanna »Harryja« Pöschmanna, večkrat so jo razdelili na več stanovanjskih enot, med letoma 1946 in 1952 jo je lastnik oddajal zunanji obveščevalni službi Združenega kraljestva. Družina Pöschmann je vilo obdržala do leta 2008, ko jo je odkupil dobrodelni zasebni sklad dr. Strohmayerja. Za pobudo, da bi sklad hišo razdelil v tri ločene stanovanjske enote, kar bi zahtevalo velike gradbene posege in bistveno spremenilo zunanji in notranji videz stavbe, niso dobili gradbenega dovoljenja, zato je hiša samevala do leta 2021, ko so se jo odločili prodati.

Upanje, da bosta hišo morda odkupila mesto Dunaj ali država ter v njej ustanovila prvi avstrijski muzej modernizma, se kljub podpori različnih institucij ni uresničilo. Za nakup se je odločil papirniški industrialec Lothar Trierenberg, glasbeni pedagog, ki je leta 1998 na Burggasse presenetil z novim konceptom in odprl das möbel, kavarno, v kateri so lahko gostje naročili tako kavo kot izbrano pohištvo in opremo za dom. Za prenovo vile Beer je Trierenberg ustanovil poseben sklad in zbral strokovnjake, ki so znali svetovati, za vodjo prenove je postavil arhitekta Christiana Prasserja, izvršna direktorica sklada vile Beer pa je postala Katharina Egghart iz Muzeja uporabnih umetnosti na Dunaju.

Zelena gumijasta tla so z obnovo vile Beer v izvirnem odtenku izdelali v Italiji. FOTO: Stephan Huger

Nakupni vsoti 5,3 milijona evrov je Trierenberg v želji po pozorni obnovi, ki je v hiši ohranila vse originalno, kar se je dalo, moral med triletno prenovo dodati skoraj enako vsoto, okrog milijon evrov so prispevali dunajske mestne oblasti in avstrijski zvezni urad za spomenike. Med prenovo so odstranili več kot 5000 parketnih letvic, po prenovi podlage so jih ponovno namestili v prvotnem vzorcu; litoželezne radiatorje so poslali na Poljsko, kjer so jih skrbno prenovili v podjetju Termaheat, nadomestna okenska stekla so izdelali v Nemčiji z istimi tehnikami kot v tridesetih letih prejšnjega stoletja, zelena gumijasta tla so v izvirnem odtenku izdelali v Italiji, stikala za luči se ujemajo z originali, natisnjena so bila s 3D-tiskalnikom. Namesto izvirnega Bösendorferja Margarete Beer so na galerijo postavili klavir istega podjetja iz leta 1910.

V najvišji etaži prenovljene vile so uredili tri sobe za goste in udeležence načrtovanih rezidenčnih programov, ki jih bo od 8. marca, ko bo vila Beer slovesno odprta za javnost, mogoče najeti. Opremljene so s pohištvom, oblazinjenim s tkanino s Frankovimi motivi, ki jih je narisal za švedsko podjetje Svenskt Tenn.