Elegantna hiša, ki je spet postala pot in prostor

Prihodnji mesec bodo na Dunaju po večletni prenovi odprli za javnost modernistično vilo Beer. Hiši z več kot 800 kvadratnimi metri uporabne površine se gotovo lahko reče vila, najbrž celo razkošna. Prostorna je vsekakor, diagonalni pogled iz kota nekdanje kuhinje čez prostor proti kotu jedilnice prepotuje 27 metrov, višina stropa v jedilnici s pogledom na vrt je 5,30 metra. Nima bazena, ima pa veličasten bralni kotiček.
Hišo na ulici Wenzgasse v takrat in še danes imenitnem dunajskem predelu Hietzing – blizu sta reka Donava in palača Schönbrunn – sta dala postaviti Julius in Margarete Beer. Načrte zanjo sta leta 1929 izrisala arhitekta Josef Frank in Oskar Wlach in čas je pokazal, da je leto pozneje zgrajena stavba upravičeno obveljala za najodličnejši primer dunajskega modernizma, natančneje drugega dunajskega modernizma, pa tudi za pomemben dosežek v sodobni arhitekturi nasploh, postavljajo jo namreč ob bok Le Corbusierovi in Jeanneretovi vili Savoye v Poissyju, vili Tugendhat v Brnu, ki jo je projektiral Ludwig Mies van der Rohe, in vili E-1027 Eileen Gray in Jeana Badovicija na Azurni obali.
Gibanje po hiši je zato nevsiljivo usmerjeno v različne spirale, posamezni prostori imajo različne višine, skladno s Frankovim prepričanjem, da se je treba izogniti »turobni dolgočasnosti pravokotne sobe«, vila Beer postreže z obiljem raznolikosti, z velikimi sobami, velikimi okni, številnimi vogali, ukrivljenimi stenami, zavitimi stopnicami, stebri in tramovi, nekaj posebnega je bralna niša, ki s tremi velikimi okni sega na vrt in konkurira tako imenovani čajni sobi z okroglim oknom na sprednji strani fasade.
Sprehod po prostorih obiskovalcu da misliti, da je vse v hiši oblikovano tako, da bo spodbujalo dobro počutje. To noto vile so privilegirani opazovalci zaznali takoj po koncu gradnje, v oktobrski številki revije Innendekoration iz leta 1931 je umetnostni kritik Wolfgang Born vilo Beer primerjal s »čudovito čarobno ladjo, ki nas ponese v radostno prostranstvo – vtis, ki nas še naprej spremlja skozi vse sobe in kotičke hiše«. Frank in njegov partner Oskar Wlach sta podrobno zasnovala tudi vse notranje pohištvo hiše: premično pohištvo, sedeže, mize, zavese in drugo je izdelalo podjetje Haus und Garten (Hiša in vrt), ki sta ga leta 1925 ustanovila z Walterjem Sobotko.
Omenjeni 'feel good' je več kot očitno nasledek Frankovih premišljanj. V svojih spisih je na primer zapisal, da si prizadeva za »neodvisno, razsvetljeno meščansko domačo kulturo, osvobojeno slogovnih dogem in modnih konvencij«, malce bolj zakrito je svoj odmik od dotakratnih doktrin modernizma izrazil v nekaterih nagovorih in esejističnem spisu Arhitektura kot simbol, v katerem je zapisal: »Moderna je hiša, ki lahko asimilira vso vitalnost našega časa in je še vedno organsko razvita entiteta.«
Naročnik vile na Wenzgasse, judovski podjetnik Julius Beer, je bil z očetom Sigmundom in bratom Robertom od leta 1904 lastnik manufakture gumijastih izdelkov, natančneje tovarne podplatov Berson Kautschuk. Julius je bil med letoma 1920 in 1931 izvršni direktor podjetja, posli so cveteli in z ženo, pianistko Margarete, sta se leta 1929 za načrte imenitne hiše v trinajstem dunajskem okrožju dogovorila z arhitektoma Josefom Frankom in Oskarjem Wlachom.
Veselje ni trajalo dolgo. Kmalu po vselitvi leta 1930 je Julius sredi krize izgubil položaj in delnice podjetja. Da bi lahko odplačeval kredit, ki ga je najel za gradnjo hiše, jo je bil večji del prisiljen oddajati, vendar je z družino tam še lahko živel. Med najemniki so bili tenorist in skladatelj Josef Tauber, tenorist Jan Kiepura, sopranistka Marta Eggerth in muzikolog Marcell Frydman, ki je bil pozneje znan kot Marcel Prawy, glavni dramaturg Dunajske državne opere.
Hiša Beerovih je leta 1941 prišla v roke tekstilnega podjetnika Hermanna »Harryja« Pöschmanna, večkrat so jo razdelili na več stanovanjskih enot, med letoma 1946 in 1952 jo je lastnik oddajal zunanji obveščevalni službi Združenega kraljestva. Družina Pöschmann je vilo obdržala do leta 2008, ko jo je odkupil dobrodelni zasebni sklad dr. Strohmayerja. Za pobudo, da bi sklad hišo razdelil v tri ločene stanovanjske enote, kar bi zahtevalo velike gradbene posege in bistveno spremenilo zunanji in notranji videz stavbe, niso dobili gradbenega dovoljenja, zato je hiša samevala do leta 2021, ko so se jo odločili prodati.
Upanje, da bosta hišo morda odkupila mesto Dunaj ali država ter v njej ustanovila prvi avstrijski muzej modernizma, se kljub podpori različnih institucij ni uresničilo. Za nakup se je odločil papirniški industrialec Lothar Trierenberg, glasbeni pedagog, ki je leta 1998 na Burggasse presenetil z novim konceptom in odprl das möbel, kavarno, v kateri so lahko gostje naročili tako kavo kot izbrano pohištvo in opremo za dom. Za prenovo vile Beer je Trierenberg ustanovil poseben sklad in zbral strokovnjake, ki so znali svetovati, za vodjo prenove je postavil arhitekta Christiana Prasserja, izvršna direktorica sklada vile Beer pa je postala Katharina Egghart iz Muzeja uporabnih umetnosti na Dunaju.
V najvišji etaži prenovljene vile so uredili tri sobe za goste in udeležence načrtovanih rezidenčnih programov, ki jih bo od 8. marca, ko bo vila Beer slovesno odprta za javnost, mogoče najeti. Opremljene so s pohištvom, oblazinjenim s tkanino s Frankovimi motivi, ki jih je narisal za švedsko podjetje Svenskt Tenn.
