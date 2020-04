FOTO:»Imam občutek, da je konec neke dobe, da se začenja nov svet«

Delo Moto Migrants: Stina Goršič in Kyle Milne FOTO: osebni arhiv

Stina Goršič

Diplomirala je v Berlinu, se v Zagrebu zaljubila v ameriškega kiparja Kyla Milna, se z njim poročila in se preselila v Pittsburgh. Življenje je postalo preveč mirno za njunega raziskovalnega duha, tako da sta se nekega dne usedla na motorja in se odpravila na pot okrog sveta. Nadela sta si ime Moto Migrants, preprosto zato, ker sta popotnika brez zastav in predsodkov, pa tudi zato, ker je beseda migrant v tem času dobila drugo konotacijo. Najprej sta prevozila Severno Ameriko, nato Južno Ameriko, Afriko, za njima je na tisoče kilometrov in neskončno število podob, ki jih nosiš v sebi za vedno. Žirafe in sloni, ki prečkajo cesto pred tabo, koralni grebeni, ledeniki, vulkani, patagonijski vetrovi, templji, Masaji in Aborigini … Na polovici poti po Avstraliji ju je ustavil koronavirus.

Moto Migrants - z motorjem okrog sveta: Kyle Milne in Stina Goršič FOTO: Kyle Milne

Ollantaytambo, Peru. Stina na poti proti Machu Picchu. Foto Jan Haueter

Stina Goršič med vadbo aštanga joge. FOTO: Picasa

Bolivija, Cesta smrti, nekoč ena najbolj nevarnih cest, zdaj blatna pot. FOTO: Jan Haueter

Delo FOTO: osebni arhiv

V začetku marca, ko sta krenila iz Pertha, so prišle prve skrb vzbujajoče novice od doma. A v puščavi in ob koralnih grebenih je bilo vse kot ponavadi – edini znak za preplah so bile prazne police s toaletnim papirjem v večjih supermarketih.

Avstralija: Stina Goršič neguje mladega kenguruja, ki ju je obiskal v bungalovu. FOTO: E Milne

Ne morem opisati, kako se nasmehne in kako ji zažarijo živo modre oči, ki so videle tisto, česar mnogi od nas najbrž ne bodo videli nikoli. Lahko si to predstavljam, s pomočjo barve njenega glasu, s pomočjo videov in neresnično lepih podob krajev, ki sta jih prepotovala, in jih lahko gledamo na njunem blogu: koralni grebeni, ledeniki, gepardinja z mladičema v Namibiji, orjaški netopirji, jate belih kakadujev, ki s krikom zdrsijo tik nad glavo, vasice v perujskih Andih, kjer ženske v tradicionalni noši ob cesti vijejo prejo …Srečala sem jo samo enkrat, pred več kot petnajstimi leti, v celjskem Kljubu na novoletni zabavi, ko naju je predstavil skupni prijatelj, že takrat se mi je zdela nenavadno bitje, energična, kot bi skozi njeno telo nenehno tekel električni tok, polna idej, miselnih preskokov in humorja. Nihče od njenih prijateljev takrat si ni znal predstavljati, kam se bo zasukalo njeno življenje. Še sama ne. Toda ko zdaj pogleda nazaj, se ji niti ne zdi tako čudno. Vedno je izkoristila vsako priložnost, da je odpotovala čez mejo, na študij v Berlin, kjer je diplomirala iz južne slavistike in amerikanistike, je šla brez evra v žepu.S Kylom sta se spoznala daljnega leta 2007 v Cvijetnom naselju v Zagrebu, kjer sta bivala z drugimi tujimi študenti. Imel je prodoren pogled, obljubo svobode, čisto sam je z nahrbtnikom potoval po Bolgariji in Albaniji. Ni bila ravno ljubezen na prvi pogled, a gotovo je bil četrti pogled odločilen, reče s hudomušnostjo v glasu, da sva vedela, da sva si res všeč.Kyle je študiral kiparstvo, in že takrat je bil nor na motorje, motokrosovec, torej ne cestni motorist, ampak off road – steze, reke, hribi, gozdovi. Dobesedno odrasel je na dirt bikih, s katerimi se je podil po gozdovih okoli Pittsburgha. Odličen voznik je in brez motorjev ne more živeti, razlaga s strastjo v glasu.Poročila sta se leta 2009 v krogu prijateljev, nato pa kupila leseno hiško na obrobju Pittsburgha, kasneje sva izvedela, da je iz sekvoje, reče, in jo začela urejati. Zgradila sta si ljubek domek, kot za Janka in Metko, belo hišico z zelenimi polkni, z velikim vrtom, ampak meni je tam, če sem iskrena, kmalu postalo dolgčas, pripoveduje prostodušno.Kyle je drvel z motorjem po okoliških hribih, kiparil, sama je prevajala, učila ashtanga jogo in sanjarila, to ji gre dobro, prizna. Našla sta druge vire prihodkov, začela sta kupovati stare hiše, jih obnovila in potem prodala naprej; življenje je bilo lepo, a še vedno preveč mirno za njunega raziskovalnega duha.Dokler je ni nekoč leta 2015, ko je videla, da v Pensilvaniji vozniški izpit za motor stane borih 35 dolarjev, zgrabilo, da bi ga naredila še sama. Prej je motorji niso zanimali, ni nevemkakšna voznica, se nasmehne, in tu je ključ za njuno dinamiko, kot temu reče sama. Jaz sem sanjačica, Kyle pa je neverjeten organizator, mehanik in toleranten mož, se nasmeje. Če povem drugače: jaz pogledam na zemljevid in rečem recimo, daj, greva od vrha Aljaske do dna Baje, on pa potem, ko prebavi, da se bova res spustila v tako norost, pripravi načrt in motorje.Že dan po tem, ko je opravila vozniški izpit, sta se odpeljala na Novo Škotsko in Novo Fundlandijo, in to kar v kavbojkah in z veliko vrečo za smeti namesto opreme za dež, se nasmehne. Že prvi podvig je bil naporen in predvsem zelo hladen, ampak je bilo fino, vsak dan nekaj novega, izzivi, avantura, bila sva navdušena. In tako se je začelo.Najprej sta prepotovala Severno Ameriko, potovanje po Ameriki je krasno in v bistvu poceni, če si le pripravljen kampirati, pravi, si kuhati svojo kavo in kupovati hrano v trgovini namesto jesti v restavracijah; ceste so večinoma zastonj in bencin ni drag.Naslednji korak je bila Srednja Amerika – dovolj blizu doma, da se izogneš zimi v Pensilvaniji, a dovolj daleč in naporna, da je bila zanju preizkus, ali sta sposobna zares potovati po svetu, skupaj, na motorjih. Test je bil uspešen, očitno.Odločila sta se, da za nekaj let povsem spremenita življenjski stil in prepotujeta svet. Severna Amerika, Južna Amerika, Afrika ...Vsak kontinent je zgodba zase, pravi s hrepenenjem v glasu. Na primer, vprašam. Katere podobe so ostale najbolj žive? Hm, težko bo tole, reče …Morda plemensko žetveno slavje v Boliviji, kraljevi pingvini na Tierri del Fuego, nori vetrovi in vulkani in emuji in flamingi v neskončni Patagoniji, nori vroči karneval v Riu ... Naporno, avtentično, barvito. Pa občutki zmagoslavja, ko ti uspe priti na vrh Aljaske ...Ker smo ljudje nagnjeni k razvrščanju in predalčkanju, rečem, katero potovanje je bilo najbolj naporno do zdaj. Egipt, za potovanje je zelo nepredvidljiv, ampak seveda z vsemi svetišči starodavne civilizacije, z barvami puščave, z Luksorjem in Nilom vreden truda, pa nacionalni parki v peščeni Namibiji, kjer sva, zelo od blizu, videla nosoroga in samico geparda z mladiči, stala sva pod Kilimandžarom in blizu naju so bili sloni, hijene in žirafe, navdušila naju je Etiopija s svojimi pradavnimi cerkvami, vklesanimi v skalo ... Tako lahko nadaljujeva še ure in ure, pravi med smehom.Preden sta se lotila Avstralije, sta prepotovala še Novo Zelandijo, tudi o tej magični neokrnjeni naravi bi lahko napisala celo zgodbo, reče. Morda jo kdaj bo.Avstralija je seveda čudovita, skoraj neposeljena, od hladne zelene Tasmanije do svetovljanskega Melbourna, mesta umetnosti in odlične hrane, do neskončnih prelepih plaž, koralnih grebenov, koal na drevesih, puščav s kenguruji in kakaduji, malih mest z Aborigini, tropskega severa s krokodili in velikimi netopirji. Tam sva srečala toliko prijaznih ljudi, ki radi pristopijo in pokramljajo, in še bolj prijaznih gostiteljev. Namreč, če še ne veste, mi motopopotniki imamo svoje različice couch surfinga.Videla sva sicer samo polovico te celine, ni nama uspelo priti v notranjost in na vzhodno obalo, in če bo le mogoče, se bova tja še vrnila, pravi.Novice o koronavirusu so začele kapljati po malem, ko sta se vozila po divjih predelih Avstralije, sploh ker sta bila v tistem času na zahodni obali, daleč od vsega. V začetku marca, ko sta krenila iz Pertha, so prišle prve skrb vzbujajoče novice od doma. A v puščavi in ob koralnih grebenih je bilo vse kot ponavadi – edini znak za preplah so bile prazne police s toaletnim papirjem v večjih supermarketih.Niti sanjalo se nama ni, kako hitro se bo vse razvilo, pripoveduje, najprej sva mislila, da bova lahko nadaljevala potovanje po prvotnem načrtu. V nasprotju z domačini sta upoštevala navodila strokovnjakov in se izogibala večjim mestom. V Avstraliji to seveda ni težko, večji del dežele je divji in nenaseljen, doda. Nekaj dni kasneje, ko sta iz divjine končno prišla v Darwin, mesto na tropskem severu, jima je postalo jasno, da bo počilo, da se je svet ustavil in postavil na glavo in da morata čim prej domov.In tako sva, žalostna in zmedena, za zelo nizko ceno prodala motorja, reče. Je bolelo? Je. Nekaj, kar je bilo toliko časa del njiju, je odšlo dobesedno čez noč. Mrzlično sta začela iskati letalske karte, čeprav sta vedela, da pot nazaj ne bo lahka, nista slutila, kakšna sizifovska, morda še bolje, kafkovska avantura ju čaka. Situacija se je slabšala vsak dan, z divjim tempom, pravi, niti najbolj črn scenarij v glavi ni bil več kos realnosti.Ostala sta stoična, v takšnih razmerah ni prostora za paniko in pritoževanje, pove, tega sva se v prejšnjih potovalnih preizkušnjah že naučila. Vsa situacija me je malo spomnila na prečkanje najbolj norih mej, kot recimo Senegal-Mavretanija, El Salvador-Honduras, ki so od naju zahtevale dodatno količino energije, volje in osredotočenosti, vlekle so se ure in ure čakanja, v najhujši vročini.Mislil sem, da mi bo prečkanje meje med Senegalom in Mavretanijo za vedno ostalo v spominu kot najhujša izkušnja v mojem življenju, je zapisal tudi Kyle Milne na blogu, toda kar se je dogajalo v teh tednih, da sva končno prišla iz Avstralije, se zelo približuje temu.Ko sva govorili prvič, sta bila v Melbournu, že povezana s slovenskim veleposlaništvom in ministrstvom za zunanje zadeve, bila sta v stiku z vodjo konzularne službe Andrejem Šterom, in vsi do zadnjega so bili res pripravljeni pomagati, pravi. Takrat sta tudi že izvedela, da bosta takoj, ko prispeta v Slovenijo, šla v karanteno v hotel v Velenju.Konec marca sta na letališče romala vsak drugi dan, ko so bili predvideni leti do Zagreba, ki je bil od tam edina možnost za Evropo. Vsak dan isti postopek: zjutraj pakiranje v hotelu, nato iz hotela z uberjem do letališča, kjer sva nato ves dan iskala možnosti in čakala v neskončnih vrstah, nekajkrat sta dobila karte, a je bil polet nato odpovedan, in nekajkrat sta bila na čakalni listi, pa je potem zmanjkalo prostora, zvečer sta si morala priznati poraz, z avtobusom sta se vrnila v mesto in naslednji dan spet nazaj na letališče.Potem ko sta končno sedela na letalu za Zagreb, ki je bil v tistem tednu ranjen tako od epidemije kot od potresa, sta od letališča po navodilih ambasade vzela taksi do meje s Slovenijo. Taksist ju je odložil 200 metrov pred mejo in jima razložil, da če gre bližje, bo moral sam na Hrvaškem v samoizolacijo. In tako sta si naložila vso težko prtljago in se obložena kot muli, s čelado na ramenih in obuta v motoristične čevlje, peš odpravila do hrvaške in nato do slovenske meje.Na drugi strani ju je čakala prijateljica, ju odela v vreče, rokavice in maske ter odpeljala domov. Zdaj sta v Celju v karanteni, kjer imata veliko časa, da razmišljata o svoji avanturi.Malo jo je zbodlo, ker se je ravno v tem času na veliko pisalo o neodgovornih Slovencih, ki da jim poskušajo pomagati, oni pa nočejo domov. Na kaotičnem melbournskem letališču je bilo na stotine Evropejcev, ki so se trudili, da bi dobili let do doma, bilo je veliko zmedenih, žalostnih, prestrašenih obrazov, mnogi so jokali …Kaj po njenem prinaša ta globalni virus, ki je tako radikalno spremenil svet, jo vprašam, kako ga ona čuti, kakšne priložnosti nam ponuja? Do zdaj v resnici nismo verjeli, da so spremembe mogoče, zdaj so se stvari, ki so se nam zdele samoumevne, ugasnile čez noč. Kako s Kylom kot »državljana sveta« vidita ta virus v čisto metaforičnem smislu?Ne vem, kaj se bo zgodilo in kaj globalno spremenilo, ampak že od trenutka, ko me je pretreslo spoznanje, kaj se dogaja, sem dobila občutek, da je konec neke dobe, da se resetiramo, da se začenja nov svet. Morda bomo res konkretno vstopili v Huxleyjev Krasni novi svet, še več razlik, še več vodljivih množic, še več mej, kontrole in omejitev, tega se bojim, priznam.A najbrž ne bom povedala nič novega, reče počasi, če rečem: Mar ni čudno, kako smo v trenutku, ko se je kapitalizem ustavil, kot se je izrazil Marcel Štefančič, začeli ugotavljati, da sta morda okolje in skrb za soljudi ključna za naše preživetje? Ta virus prinaša s seboj grozljive travme, posledice zaustavitve gospodarstva so nepredstavljive, a vendar ga čutim tudi kot klic – zbudite se!Morda je največje spoznanje z najinih poti po svetu to, da ljudje prepogosto vidimo le sebe in živimo v svojem mehurčku, pove; treba je pobiti še zadnje nosoroge, posekati še zadnja drevesa, privatizirati vrelce pitne vode, za sabo puščamo opustošenje. Količina smeti, hrupa, onesnaženosti, revščine, pa tudi krutega ravnanja z živalmi, ki sva ga videla na teh poteh, te navda s tako tesnobo, da sem se velikokrat nemočno zjokala nad tem, kar si počnemo, ljudje. Morda se bo kaj spremenilo, a kot kaže Trumpovo ravnanje, skrb za planet kljub vsemu niti v prihodnje ne bo v prvem planu.