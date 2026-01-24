Marina Abramović v Davosu vabi na Avtobus

V nadaljevanju preberite:

Na Svetovnem gospodarskem ­forumu (WEF) v švicarskem Davosu so v ospredju pereče globalne politične in ekonomske teme. Gre za dogajanje na visokih obratih. Da bi se udeleženci vsaj nekoliko ustavili ali morda celo odklopili, je poskrbela Marina Abramović s projektom ­Avtobus (The Bus). »To je mobilna kapsula, v kateri lahko ljudje izkusijo tišino ter povezanost s sedanjim trenutkom in samimi seboj. Tako začnemo iskati skupna izhodišča in ustvarjati prostor za dialog ter mir,« je poudarila umetnica.