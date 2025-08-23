Iskanje nežnega in afirmativnega pogleda na svet

V nadaljevanju preberite:

»Brezčasne pesmi so redke. Če imamo srečo, nam uspe v življenju napisati eno ali dve. Pravzaprav sta potrebni le dve vrstici, nič več, in v ti vrstici ni treba vložiti nobenega truda, kar tako se pojavita sami po sebi. Vsi iščemo takšno pesem, ko spoznamo, da sledenje modelom in metodam pisanja nikoli ne pripelje do optimalnega rezultata, prav nasprotno, metode te dušijo, dokler se teh vsiljenih vzorcev, mnogi izvirajo še iz tradicij prejšnjega stoletja, ne znebiš«, je dejala Katharina Schultens, pesnica in letošnja kuratorica Dnevov poezije in vina na Ptuju.