Izbrisani še ostanki ostankov

Če so včasih zaradi cvetočega gospodarstva, predvsem bančništva in trgovine, Libanon imenovali Švica Bližnjega vzhoda, je bila prestolnica Bejrut zaradi­ izjemne arhitekturne dediščine Pariz Bližnjega vzhoda. Oznaka­ že dolgo ni umestna, proces ­degradacije stavbnega fonda sega v čas po drugi svetovni vojni, ogromno uničenje je povzročila dolgotrajna državljanska­ vojna, nedavna eksplozija pa je, kot kaže, izbrisala še ostanke ostankov.Libanon spada med države brez zakonodaje, ki bi varovala arhitekturno dediščino. Edini dokument, na katerega se lahko sklicujejo maloštevilne nevladne organizacije in posamezni ...