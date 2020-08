Jančar je najbolj znan slovenski pisatelj v Rusiji

Nadežda Ažgihina je novinarka in direktorica moskovskega Pena. Napisala je tudi 18 knjig in zbirk o novinarstvu, kulturi, spolu in človekovih pravicah. ​Prihajate iz Rusije. Kako se spomnite Rusije vaše mladosti? Kakšna je bila vaša država takrat?V Rusiji živim že vse življenje. V tujino sem začela potovati pri skoraj tridesetih letih, ko je nastopila perestrojka in se je končala hladna vojna. Od mladih let se počutim kot državljanka sveta, saj sem takrat začela veliko brati.Rodila sem se v zahodni Sibiriji, v mestu Tomsk, ki je najstarejše univerzitetno mesto za Uralom. To je od 19. stoletja mesto izgnanstva, mesto ...