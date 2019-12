Januar 2020 bo manj depresiven

Imad Magician je prvi hipno čarovnik na svetu. FOTO: Kreativno mesto

Naj se čarobnost decembra ne konča konec leta – naj vas spremlja tudi v pustem januarju!



A vsaj pri nas bo manj očiten, saj se v Ljubljani obeta spektakel. Ta bo navdušil mlado in staro in bo tako. Na njem se bosta prepletla magija in vragolije v zraku.je odraščal v Maroku, kjer se je rodil španski materi in maroškemu očetu. V mladosti je bila njegova strast plesanje hiphopa in street dancea, ob študiju v Nemčiji pa se je zagrel za čarovnijo. Tam je svoje nenavadne sposobnosti začel razvijati in jih sčasoma toliko izpopolnil, da je s svojimi triki začel osvajati svet in požel mnogo navdušenih pa tudi presenečenih odzivov. Njegovi triki namreč gledalce včasih tako presunejo, da težko verjamejo svojim očem. Slovenski publiki se bo predstavil s še nikoli videnimi triki, ki jih ne smete zamuditi.Ob Imadu Magicianu bo nastopil tudi, hrvaški čarodej z odličnim čutom za ljudi. Njegov smisel za humor in pozitivna energija sta nalezljiva, zato hitro očara in spravi v smeh še tako zahtevno publiko. Njegova predstava, polna zabavnih trikov, bo privlačna za vse družinske člane, od otrok do dedkov in babic. Luka ima tudi navado, da interaktivno komunicira s publiko in neredko k sebi na oder povabi katerega od gledalcev. Če imate radi izzive in boste dobili priložnost, da mu asistirate pri katerem izmed trikov, se le opogumite in se mu pridružite.Le kdo še ni slišal za domačo akrobatsko skupino, ki publiki tako v dvoranah po vsem svetu kot na družbenih omrežjih jemlje sapo s svojimi atraktivnimi zabijanji? Njeni začetki segajo v leto 2004, ko je družba prijateljev, ljubiteljev športa in adrenalina, med premori gimnazijskih košarkarskih tekem zabavala obiskovalce. Kljub neposrečenim začetkom, zaradi katerih so jih poimenovali Šah mat, so s trdim delom in jasno vizijo posegali vse višje. Družijo jih ekipni duh, iznajdljivost in drznost. Danes se lahko pohvalijo s 60-člansko ekipo, odmevnimi nastopi in akcijami, naslovom svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju, nastopom na svetovnem prvenstvu v košarki ... Pred kratkim so dvakrat napolnili Halo Tivoli, tokrat pa bodo osvojili Stožice. Zagotavljamo vam, da vas njihove točke ne bodo pustile ravnodušnih!Z gledaliških predstav smo navajeni, da ob koncu predstave, preden nastopajoči skupaj stopijo na oder, da se priklonijo občinstvu, luči počasi ugašajo. Tudi v Stožicah bo nastopila popolna tema. A pozor – ko boste evforično ploskali Dunking Devilsom in mislili, da morate žal že kmalu domov, boste deležni edinstvenega plesa osvetljenih teles, ki jih izvaja. Česa takšnega gotovo še niste videli, zato se vam bo ta nastop globoko vtisnil v spomin.