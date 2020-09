Javni mediji so javno dobro

Oto Lutar, direktor Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, je v uvodnem pozdravu udeležencem posveta navrgel, da ga razume kot razpravo o svobodi in tudi kot podporo slovenskemu javnemu radiu in televiziji.Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki je posvet organiziral, je lahko ugotovil, da so sebi in širši javnosti orisali kompleksnost razmišljanja o jeziku v medijih, pomembno pa je soočenje različnih pogledov, ki bo vodilo k ustreznim rešitvam.Posvet v Atriju ZRC SAZU je, kakor so zapisali v napovedi dogodka, sodil v kontekst razprav o novi medijski zakonodaji, zato so vlogo medijev, ki ...