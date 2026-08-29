Književno prevajalstvo bi lahko utrpelo nepovratno izgubo

Angleščina, francoščina, nemščina, poljščina, španščina, portugalščina, italijanščina in švedščina. Iz teh jezikov bo več deset udeležencev v Piranu z mentorji konec septembra prevajalo odlomke iz izbranih književnih del na Prevajalnici JSKD. Čez dve leti bo to eno od redkih neformalnih izobraževanj iz literarnega prevajanja praznovalo 30. izvedbo – vprašanje pa je, ali jo bo dočakalo ter kako bi lahko njeno morebitno prenehanje vplivalo na vzgajanje književnih prevajalcev pri nas. Že letošnje večdnevne delavnice leposlovja, ki zadnja leta poteka v Piranu, skoraj ne bi bilo, če se ne bi Javni sklad za kulturne dejavnosti prek uspešnega razpisa Javne agencije za knjigo Bralna kultura povezal z Društvom slovenskih književnih prevajalcev. Tako bodo lahko delno finančno krili mentorske ...