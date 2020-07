Kaj bo z detektivsko serijo? Težko bodo naredili korak nazaj

Po zadnji seji programskega sveta RTV Slovenija, ko so zavrnili letošnji finančni in programski načrt ter rebalans, ostaja nejasno, kako bo s snemanjem edine njihove letošnje avtorske produkcije, detektivske serije Inšpektor Vrenko. Vendar bo korak nazaj težko narediti, ekipa je zbrana, bralne vaje že potekajo, prva klapa naj bi padla že čez teden ali dva.Programske svetnike je zmotilo, da so bili postavljeni pred tako rekoč izvršeno dejstvo, da se bo nadaljevanka snemala, projekt, ki je ovrednoten na 837 tisoč evrov, pa naj bi financirali tudi s prodajo delnic Eutelsata, za kar bi iztržili 4,35 milijona evrov. Svetniki z ...