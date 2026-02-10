  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Razno

    Kako je nacistični režim oropal in izgnal Sigmunda Freuda

    V nekdanjem domovanju očeta psihoanalize je na ogled razstava, ki priča o njegovem begu pred nacisti.
    Anna in Sigmund Freud na vlaku, posneta v začetku junija 1938 na ­postaji v Parizu med emigracijo z Dunaja v London. FOTO: Muzej Sigmunda Freuda, Dunaj
    Galerija
    Anna in Sigmund Freud na vlaku, posneta v začetku junija 1938 na ­postaji v Parizu med emigracijo z Dunaja v London. FOTO: Muzej Sigmunda Freuda, Dunaj
    Milan Ilić
    10. 2. 2026 | 09:00
    10. 2. 2026 | 14:04
    9:08
    Nacisti so kot sovražniki Judov, sodobnih idej in kozmopolitizma imeli več razlogov, da so sovražili Sigmunda Freuda. Njegove knjige so javno sežigali že leta 1933, kmalu po Hitlerjevem prihodu na oblast. Teden dni zatem, ko so Hitlerjeve čete vkorakale v Avstrijo, so Freudovo hčer Anno privedli na sedež gestapa na Dunaju in jo tam ves dan zasliševali, a so jo zaradi posredovanja nekaterih vplivnežev izpustili. Hitlerjev režim je med drugim postavil Antona Sauer­walda za komisarja Mednarodne psihoanalitične založbe. Ta je bil zadolžen za »arizacijo« (ponemčevanje) družbe, ki je objavljala Freudova dela.

    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Polnilni park za alternativna goriva

    Vodikova polnilnica v Stanežičah je odprta

    Vodikova polnilnica bo prihodnje leto nadgrajena z lastno proizvodnjo vodika. V parku so tudi polnilna mesta za baterijske avtobuse.
    Gašper Boncelj 10. 2. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rekord

    Znani načrti za največji štadion na svetu

    Nedavno se je začela gradnja štadiona, ki bo sprejel 135 tisoč ljudi. Štadion bo del projekta, ki vključuje tud več spremljevalnih športnih objektov.
    Tim Erman 10. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
