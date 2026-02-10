Kako je nacistični režim oropal in izgnal Sigmunda Freuda

V nadaljevanju preberite:

Nacisti so kot sovražniki Judov, sodobnih idej in kozmopolitizma imeli več razlogov, da so sovražili Sigmunda Freuda. Njegove knjige so javno sežigali že leta 1933, kmalu po Hitlerjevem prihodu na oblast. Teden dni zatem, ko so Hitlerjeve čete vkorakale v Avstrijo, so Freudovo hčer Anno privedli na sedež gestapa na Dunaju in jo tam ves dan zasliševali, a so jo zaradi posredovanja nekaterih vplivnežev izpustili. Hitlerjev režim je med drugim postavil Antona Sauer­walda za komisarja Mednarodne psihoanalitične založbe. Ta je bil zadolžen za »arizacijo« (ponemčevanje) družbe, ki je objavljala Freudova dela.