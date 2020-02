FOTO:Prešernov Kam? nocoj odmeva v Gallusovi dvorani

Motiv s Kranja ob praznovanju osrednjega slovenskega kulturnega praznika. FOTO: Jure Eržen/Delo

V televizijskem prenosu v živo je spremljanje proslave prvič omogočeno senzorno oviranim gledalcem in poslušalcem, gluhim in naglušnim s tolmačenjem v znakovni jezik in živimi podnapisi, slepim in slabovidnim z živim avdioopisom.

Imajo vsakoletni govori sploh kakšen učinek?

Nagovor Ire Ratej. FOTO: TV Slovenija/posnetek zaslona

Brez davkoplačevalskega denarja bi bila umetnost rezervirana za najbogatejše

»Bodimo nocoj prešerni«

Povzetek obrazložitev nagrad Prešernovega sklada

Biček Rok. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Alan Hranitelj. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nina Ivanišin. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Luka Juhart. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika se je ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani začela slovesna proslava, na kateri bodo podelili najvišja priznanja za dosežke v umetnosti: Prešernovo nagrado za življenjsko delo in nagrade Prešernovega sklada. Umetniški program letošnje prireditve z naslovom »Kam?« je zasnoval režiserTa je za vsebinsko izhodišče postavil Prešernovo Zdravljico, iskanje novih poti in novega smisla skozi njeno reinterpretacijo. Na proslavi bo premierno izvedena skladba Kličem vas, ki jo je na podlagi pesmiuglasbila skladateljica. »S prireditvijo, ki je po režiserjevih besedah intimnejša kot po navadi, želi prijazno nagovoriti tako publiko v dvorani, kot širše občinstvo, ki bo proslavo spremljalo prek medijev,« so zapisali na ministrstvu za kulturo. Slavnostna govornica proslave je, predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada.Letošnji Prešernovi nagradi bosta pripadli eni osrednjih osebnosti slovenske fotografijein svetovno znanemu baletnemu koreografu, plesalcu, dramaturgu in režiserjuDobitniki šestih nagrad Prešernovega sklada za pomembne umetniške dosežke v zadnjih treh letih so režiser Rok Biček prevajalka Suzana Koncut in oblikovalec Nejc Prah Prireditev se je začela s slovensko himno v izvedbi komornega zbora Konservatorija za glasbo in balet pod vodstvom dirigentain s Prešernovo pesmijo Kam?, ki jo je odpel voditelj prireditve igralec. Sledil je nagovor slavnostne govornice – nove predsednice Upravnega odbora Prešernovega sklada. Uvodoma je posebno dobrodošlico izrekla osebam z okvaro sluha in vida, ki lahko prvič v zgodovini proslav spremljajo dogajanje z navzočimi v dvorani in hkrati neposredno skupaj z vsemi v televizijskem in radijskem prenosu.Poudarila je, da je to edina proslava, na kateri umetniki spregovorijo o politiki, politiki pa molčijo in nadaljevala z besedami, da je njeno delovanje na področju umetnosti »nepomembno« in da je sama, izrečeno z besedami davkoplačevalcev, »povprečni kulturniški parazit, zaposlen v javnem sektorju«.Ob pregledu svečanih monologov iz preteklosti je ugotovila, da je bridko ironično to, da mora vsakokratni govornik na predvečer slovenskega kulturnega praznika prepričevati ljudstvo in voditelje, kako nujna je umetnost za identiteto posameznika in tudi za obstoj naroda. »Ali imajo ti govori sploh kakšen učinek? Ali je po teh govorih v knjigarnah, gledališčih, operah, muzejih, galerijah in kinodvoranah kaj več obiskovalcev? Ali ti govori sprožijo spremembo kulturne politike? Prav nič od tega ...«V osrednjem delu govora se je Ratejeva obregnila ob tiste, ki so mnenja, da je davkoplačevalci denar za umetnost nepotreben. »Kajti naše delovanje ni grabežljivost zase, ampak je vedno usmerjeno k sočloveku: k bralcu, poslušalcu in gledalcu. Naše delo je javna služba, namenjena različnim ciljnim skupinam,« je dejala.Ratejeva je dejala, da si, če ne bi plačevali davkov, ne bi mogli privoščiti vstopnice za gledališče, razstave, prireditve, saj bi bilo vse predrago, izbire pa bi bilo mnogo premalo. Umetnost bi si lahko privoščil le zloglasni en odstotek prebivalstva.Kritično je opisala financiranje za umetnost in vlogo Ministrstva za kulturo, ki ustanovi področno agencijo, jo dobro plača in pooblasti za razporejanje sredstev, ki nato pretok javnega denarja regulira po načelu, da vsi dobijo manj sredstev. Kritična je bila tudi do medijev: tem, večinoma v zasebni lasti, »ni treba več skrbeti za javno dobro.«»Z razvojem novih tehnologij stojimo pred drugačnimi izzivi, kot smo jih bili vajeni doslej. Kakšna je vloga umetnosti v današnjem svetu miselne in zaznavne razpršenosti, ki ju generirajo novi mediji ob brezobzirnem vsemogočnem despotstvu socialnih omrežij?«Ob koncu govora se je Ratejeva vprašala, kolikšno težo v tem hrupu informacij, podob in laži sploh še ima umetniška beseda? Kaj pomeni, če v polno dvorano govornikov vzklikne: »Bodimo nocoj prešerni«?»Izbiro pomena tega pridevnika, ki je priimek največjega slovenskega pesnika, nocoj prepuščam vam. Za zdaj še imate to možnost,« je sklenila slavnostna govornica. Sledila je podelitev nagrad nagrajencem in nagrajenkima Prešernovega sklada.Rok Biček je že s kratkimi filmi (Družina, 2008 in Lov na race, 2010), ki jih je posnel med študijem na AGRFT dokazal, da se uvršča med tiste ustvarjalce, ki jih bolj kot spektakelska razsežnost filma zanima njegova resnica. Mednarodno se je uveljavil z igranim celovečernim prvencem Razredni sovražnik (2013). Da je Biček radikalen in brezkompromisen filmski avtor, ki ima občutek za slovenskost, za nacionalno relevantne teme, obenem pa se ne ustraši dokumentarnega raziskovanja najbolj nelagodnih odnosov, potrjuje njegov drugi celovečerni film Družina (2017), v katerem reflektira tako nacionalno kot družbeno in družinsko tematiko. Družina je boleče intimna, a obenem univerzalna psihosocialna kronika nekega odraščanja v depriviligiranem okolju, ki ga je režiser snemal celo desetletje,« v obrazložitvi piše Mateja Valentinčič.»Alan Hranitelj je genialen kostumograf – toda poleg sijajnih gledaliških kostumov ustvarja iz draperijin drugih elementov povsem avtonomne kreacije, ki se izmikajo zvrstni opredelitvi. Lahko jih vidimo kot skrivnostna bitja, ki sama vzpostavljajo svoje gledališče in ne potrebujejo drugih igralcev. Z najnovejšo razstavo Vzporedni svetovi se Hraniteljeva halucinantno intenzivna imaginacija tako stopnjuje, da ravno zaradi tega stopnjevanja ne moremo več govoriti o izmišljenem. Ta razstava nas namreč uči, da je razlika ravno v stopnjevanju: umetnik svojo imaginacijo tako stopnjuje, da postane živa resničnost,« je v obrazložitvi zapisal Miklavž Komelj.»Dramska in filmska igralka Nina Ivanišin je v slovenskem gledališkem obnebju že zelo zgodaj opozorila nase, še posebej pretekla tri leta pa zaznamujejo njeni številni igralski presežki. Kot interpretka glavne vloge v Sofoklovi Antigoni na matičnem odru ljubljanske Drame je pretresljiva in neizprosna. Kot Lojzka v Cankarjevih Hlapcih oblikuje vlogo z utišano trpnostjo; nikoli v središču odrskega prizora, toda njena igra, napolnjena s številnimi drobnimi detajli, živo spregovori o notranji muki lika. V Visoški kroniki je Nina Ivanišin ponovno v funkciji večvedne rezonerke kot del kolektivnega pripovedovalskega fluida, pri njej ravno prav hlastnega in hkrati navihanega. Nina Ivanišin kot študijsko poglobljena igralska kariatida zareže z brezkompromisno močjo, gledalca pa vsakič prefinjeno vpne v svojo interpretacijo, v isti sapi pa je občutljiva in intuitivna ustvarjalka, ki uspeva v predstavo vselej vpeljati individualno soavtorsko gesto,« je zapisal Primož Jesenko.»Luka Juhart se je v mednarodnem prostoru v zadnjem desetletju uveljavil kot eden najvidnejših interpretov na akordeonu, še posebej na področju sodobne glasbe, v kateri to glasbilo dobiva vse pomembnejše mesto. Pri igranju sodobne glasbe Juhart ne išče izvajalske niše, specializacije, ampak se zdi, da lahko v njej najbolj razvija svojo strast do zvoka.Eden osrednjih dosežkov akordeonistovega za zdaj še majhnega opusa je delo Unleashed (2015), napisano za njegov duo z Rojkom. Skladba se razvija iz izdiha, šuma ust, šuma glasbil, listov z notami ter se z drugimi nenavadnimi inštrumentalnimi gestami, eksperimentalno nadgrajenimi virtuoznimi zvočenji, razvije v divje glasbeno vrtinčenje. Luka Juhart v glasbi ne išče delnih rešitev. Glasba zanj ni kariera, ampak nujnost, ki ga vodi med interpretacijo in ustvarjanjem, improviziranjem, poučevanjem in poživljanjem glasbene scene,« je o Juhartu zapisal Primož Trdan.