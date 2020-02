FOTO:Kam na dan, posvečen ustvarjalnosti in Prešernu

Tri stalnice za osmofebruarske romarje

Prešernu in njegovi muzi v čast bo ob njegovem ljubljanskem spomeniku znova opoldanski recital njegovih poezij. FOTO: Igor Mali/Slovenske novice

Prešeren v živo

Nesporazumov je konec. Kulturno ministrstvo je po več kot 18 letih odkupilo nepremičnine ob Ribčevi ali Prešernovi domačiji in s tem obiskovalkam in obiskovalcem omogočilo nemoten dostop. FOTO: Blaz Samec/Delo

O, Vrba

Prešernu se v Kranju ob kulturnem prazniku uresničijo nikoli uresničene sanje. Julija ga prime pod roko. FOTO: dokumentacija Dela

Prešernov smenj v Kranju

Prešernov smenj v Kranju je priložnost, ko je tudi kultura povod za gnečo. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Za vse, ki si želijo kulturno dogajanje doživeti v družbi stotin in tisočev somišljenikov, brez seganja po evrih, po katerih te preostale dni v letu povprašajo na blagajnah kulturnih ustanov, je današnji dan pravi. V osrednjih nacionalkah in manjših centrih kulturnega ustvarjanja, razpršenih po Sloveniji, bodo znova na stežaj odprli vrata.Prešernove nagrade so podeljene, prisotni predstavniki državne politike so včeraj v Cankarjevem domu morali po pričakovanjih potrpeti med kritičnimi besedami v osrednjem govoru , tokrat nove predsednice Prešernovega sklada, dramaturginje. Danes pa je nov, prazničen dan odprtih vrat.Vrata bo odprl tudi predsednik države, namreč vrata Predsedniške palače v Ljubljani. Ob 11.00 bo zaradi kulturnega praznika na slovesnosti v tamkajšnji Veliki dvorani nagovoril goste in obiskovalce, praznični program pa bodo pripravile članice Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Želimlje. Na slovesnost so povabljeni tudi letošnji prejemniki Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Te po včerajšnji podelitvi tudi danes čakajo še drugi nastopi.Uvodnemu delu s Pahorjem bo v Predsedniški palači sledil ogled njegovih prostorov, kar pa bo obiskovalcem omogočeno tudi kadar koli kasneje med 13.00 in 15.00.Tradicionalno osrednja prizorišča, h katerim se ob vsakoletni obletnici smrtivračajo tisoči, bodo sicer znova tri. Njegov spomenik na njegovem trgu v Ljubljani, njegova rojstna hiša v Vrbi in pa Kranj, kjer se je njegovo življenje izteklo in kjer je, v tamkajšnjem Prešernovem gaju, ki se nahaja okoli deset minut hoda iz starega mestnega središča, pokopan.Kako izjemno Prešernova poezija zveni, če se je lotijo profesionalci, bo mogoče letos znova slišati točno opoldne ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani pa tudi na Bevkovem trgu v Novi Gorici in Grajskem trgu v Mariboru. Recital se bo na vseh treh prizoriščih začel z nepogrešljivo Zdravljico. Dramski umetniki bodo recitirali pesmi Franceta Prešerna ob vsakem vremenu vse do 13.30.Na tradicionalnem, letos 34. recitalu Združenja dramskih umetnikov Slovenije bodo znova nastopali igralke in igralci iz različnih slovenskih poklicnih gledaliških hiš. Med nastopajočimi bodo tudi vrhunski dramski umetniki, ovenčani z najvišjimi državnimi priznanji.Prireditev se je ob rojstvu pričela kot protest, kot delček borbe za slovensko kulturno avtonomijo v okviru nekdanje Jugoslavije. Nastala je kot odgovor in protest zoper namene nekdanjih politikov, da na področju nekdanje skupne države naredijo enotno kulturno ministrstvo ter tako zmanjšajo moč slovenske besede in državotvorne drže.​Kaj se je v zadnjem času dogajalo na področju kulture, katere razstave so sveže odprte in katere so bile zadnje premiere na gledaliških odrih, lahko preberete med namigi prireditev . V Ljubljani so sicer ob kulturnem prazniku najbolj obiskane muzejske nacionalke, ki vabijo z bogatimi programi. Narodni muzej Slovenije Narodna galerija in Moderna galerija z Muzejem sodobne umetnosti Metelkova so med najbolj obleganimi, težko se bo upreti tudi enodnevni razstavi Prešernovih rokopisov in različnih izdaj Zdravljice v Narodni in univerzitetni knjižnici Kdor bi se rad preizkusil v tem, kar bodo pred Prešernovim spomenikom in drugod izvajali preizkušeni profesionalci, lahko krene v Slovenski etnografski muzej . Tam ga čaka Odprti mikrofon, literarne »karaoke« z recitiranjem Prešernovih poezij. Osrednja slovesnost pri Prešernovem spomeniku v njegovi rojstni Vrbi bo ob 13.00, sicer pa na tamkajšnjih koncih vabijo tudi na tradicionalni pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica. Različne točke na njej bodo dostopne že od 8. ure dalje.Na slovesnosti v Vrbi bodo nastopili Mešana pevska skupina dr. France Prešeren Žirovnica–Breznica, igralkain glasbena skupina Katalena. Slavnostna govornica na prireditvi bo, pozdravni nagovor bo imel še župan Občine ŽirovnicaMimogrede, na nacionalnem ministrstvu za kulturo so sodeč po objavi na njihovem portalu letos še posebej zadovoljni, saj so po več kot 18 letih odkupili nepremičnine ob Ribčevi ali Prešernovi domačiji in s tem obiskovalkam in obiskovalcem omogočili nemoten dostop do tamkajšnjih kulturnih spomenikov državnega pomena. Do pesnikove domačije, vaške lipe in cerkve sv. Marka.Pred tem je vrsto let med lastnikom bližnjih nepremičnin in obiskovalci Prešernove rojstne hiše prihajalo do konfliktov.Gorenjska metropola, ki si je nadela naziv Prešernovega mesta, je že tradicionalno prizorišče najbolj množičnega prešernovanja z oznako Prešernov smenj . Kranj, v katerem lahko 8. februarja med tisoči obiskovalcev uzreš tudi Prešerna, ki so se mu očitno realizirale nikdar uresničene sanje – po mestu jo maha z Julijo –, si bo znova nadel podobo iz pesnikovega 19. stoletja, v programu na temo Prešerna in njegovega časa pa znova napovedujejo širok program dogodkov. Začetek bo ob 10.00, uradna otvoritev dogajanja uro zatem.Osrednji na programu bo znova Shod muz na Kranjskem Parnasi, katerega poglavitna točka bo ob 18.00 pogovor s svežimi Prešernovimi nagrajenci in prejemniki nagrad pesnikovega sklada, ki ga v Prešernovem gledališču tradicionalno vodi novinarka Delove Sobotne prilogeSicer bo v tem sklopu v Galeriji Prešernovih nagrajencev ob 13.00, 14.00 in 15.00 branje poezije in predstavitev pesniške zbirke Tišina v motni poletni noči nagrajenca Prešernovega sklada, ob 17.00 pa odprtje fotografske razstaves portreti letošnjih Prešernovih nagrajencev.Kranj bo danes na različnih točkah starega mestnega središča ponudil nastope številnih zborov in folklornih skupin, med drugim ob 16.00 na Glavnem trgu koncert Slovenskega okteta.Del celodnevnega programa bodo različni vodeni ogledi po ustanovah v mestu in pod njim, po rovih pod mestnim jedrom, ob teh predavanja, otroška doživetja, razstave, ustvarjalne delavnice in seveda znova tudi sejem, na katerem vam bo na desetine ponudnikov skušalo prodati vse, kar rabite. In česar ne.