Kdo bo lavreat nagrade za literaturo?

Tega, kdo bo na tradicionalni slovesnosti 10. decembra, na obletnico smrti ustanovitelja sklada, Alfreda Nobela, iz rok švedskega kralja Karla XVI. prejel zlato medaljo, diplomo in ček za enajst milijonov švedskih kron, torej malo manj kot milijon evrov, načeloma še nihče ne ve, mogoče je samo ugibati. In biti pripravljen na presenečenje.

Predvidevanja vseh vrst, kako bodo odločili priletni »nesmrtniki«, člani leta 1768 ustanovljene vrhunske institucije – imenujejo jih tudi De Aderton, osemnajsterica – so vsako leto več kot živahna, a največkrat zmotna. Za dobitnico iz leta 2020 Louise Glück so stavnice napovedovale možnost 25/1, nekaj boljša je bila napoved za leto, ko so podelili nagradi za leti 2018 in 2019, Poljakinja Olga Tokarczuk je kotirala z razmerjem 10/1, Avstrijec slovenskega rodu Peter Handke z 20/1.

Letošnja spletna ugibanja so raznolika: za ameriško avtorico ali avtorja nekateri menijo, da je še prezgodaj po tistem, ko je nagrado prejela Louise Glück. Nekateri so prepričani, da jo lahko dobi Salman Rushdie, kar bi bil nekakšen švedski odgovor na lanski poskus atentata nanj.

Spet drugi namigujejo na precejšnje možnosti azijskih peres, saj je bil zadnji azijski dobitnik Nobelove nagrade za literaturo leta 2017 japonsko-britanski pisatelj Kazuo Ishiguro. Haruki Murakami je zato znova med favoriti, omenjajo pa še najuglednejšo predstavnico kitajske avantgardne literature, pisateljico Can Xue, prozaista Yua Huaja, ugibanja visoko postavljajo tudi Yana Liankeja in pesnika Beija Daa.

Na spletni stavnici OLBG ima Murakami 11,1 odstotka možnosti za nagrado, Can Xue 9,1, po 7,7 odstotka pa Gerald Murnane, Jon Fosse, Ljudmila Ulitska in Thomas Pynchon.

Stavnica Betsson, ki se pri zadnjih dveh damah ni veliko zmotila (Annie Ernaux je bila na tretjem mestu, Louise Glück na prvem), največ možnosti napoveduje Can Xue (5), nekaj manj možnosti imajo po njihovih predvidevanjih Gerald Murnane (8), Anne Carson (10), Ngũgĩ wa Thiong’o (12), Thomas Pynchon (12), Michel Houllebecq, Salman Rushdie, Raul Zurita, Cesar Aira, Haruki Murakami in Pierre Michon (vsi po 15), še z manj možnosti so na lestvici Maryse Condé (18), Joyce Carol Oates (30), László Krasznahorkai (30), Homero Aridjis (30), Margaret Atwood (40), Stephen King (50) in Paul Simon (50).