Kdo je ženskam odrezal kolesa?

Čisto na začetku tiskovne konference je Teja Reba, umetniška vodja festivala Mesto žensk, povedala nekaj resnic: od tega, da živimo v času, v katerem politiki, ki vodijo Slovenijo, razmišljajo, da bi odstopili od istanbulske konvencije, ki je mednarodno zavezujoči dokument za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami, do tega, da novinarke označujejo za čefurke in odslužene prostitutke.V Anhovem še vedno zastrupljajo prebivalce, neenakost med prebivalci narašča, v morju Mediterana umirajo ljudje, podnebne spremembe postajajo dejanskost … »Ali je pravi čas za razpravo o enakosti med spoloma? Da, bolj kot kdaj prej. ...